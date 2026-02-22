"수입차 내연기관 안사요"…테슬라·BYD 인기에 판매 줄어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 신규 등록된 수입 승용차 가운데 내연기관차 비율이 4년 전의 5분의 1 수준으로 줄어든 것으로 나타났다.

22일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난해 수입 승용차 신규 등록 총 30만7377대 중 내연기관(가솔린, 디젤)차는 4만1906대로, 전체의 약 13.6％에 불과한 것으로 집계됐다. 이는 2021년 64％에 비해 50.4％ 포인트 하락한 수치다.

지난 5년간 신규 등록 수입차 대비 내연기관차의 비중은 꾸준히 감소했다. 2021년 64％에서 2024년 26.7％로 급락한 뒤 지난해 10%대로 떨어지며 역대 최저를 기록했다.

수입 내연기관차의 신규 등록 자체도 2021년 17만대에서 작년 4만여대로 약 76.3％ 감소했다.

내연기관 차에 대한 선호가 전기차 등 친환경차로 바뀌었다. 작년에 신규 등록된 수입 전기차는 9만1253대, 하이브리드(FHEV, MHEV, PHEV 통합)차는 17만4218대였다.

지난해 수입 전기차 신규 등록 수는 2021년(6340대) 대비 14배 넘게 올랐다. 전년(4만9496대)에 비해서도 80％ 넘게 상승했다.





특히 저렴한 가격을 앞세운 수입 전기차들이 국내 시장에 들어오면서 판매량이 급증하고 있다. 지난해 테슬라 승용차 5만9916대가 신규 등록됐다. 중국 전기차 브랜드 BYD(비야디)도 6000대 넘게 등록됐다.





