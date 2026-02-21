분양시장 봄철 성수기 기지개…내주 전국 600여가구 청약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 605가구 일반분양

내주 6개단지 견본주택 개관

2월 분양 물량 이월 전망

오는 3월 봄철 분양 성수기에 돌입하면서 다음 주 전국에 600여가구가 청약 시장에 나올 전망이다.

21일 부동산R114에 따르면 내달 마지막 주에는 전국 4개 단지, 총 2078가구(일반분양 605가구)가 분양에 돌입한다.

서울 남산에서 바라본 아파트 단지 등 서울 시내의 모습. 연합뉴스

수도권에서는 부천시 괴안동 '쌍용더플래티넘온수역'과 경기 양주시 삼숭동 '더플래티넘센트럴포레', 지역에서는 부산 금정구 장전동 '금정산하늘채루미엘'이 청약을 진행한다.

괴안3D구역을 재개발하는 쌍용더플래티넘온수역은 지하 3층∼지상 최고 35층, 6개 동, 총 759가구 중 전용면적 59·84㎡ 230가구를 일반 분양한다. 단지는 1·7호선 온수역 역세권과 인접해있고 경인로를 통한 수도권 접근성이 뛰어나다.

다음 주 견본주택은 경기 구리시 수택동 '구리역하이니티리버파크'와 충남 천안시 성성동 '천안아이파크시티5·6단지' 등 총 6곳이 개관할 예정이다.

천안 서북구 상성동 일대에 공급하는 천안아이파크시티 5·6단지는 지하 2층~지상최고 35층, 16개동, 총 1948가구 중 1849가구를 일반 분양한다. 수도권 1호선 부성역, 경부고속도로 천안IC와 인접해있고 천안일반산업단지 등 인근 산업단지와 직주근접이 뛰어난 것이 장점이다.

부동산R114는 "2월 전국적으로 분양 예정이었던 아파트(총 1만8808가구) 중 현재까지 분양 실적은 계획 대비 저조한 수준"이라며 "설 연휴로 공급 일정이 조정된 단지가 늘어난 영향으로 보인다"고 설명했다.





그러면서 "다음 주에는 경기와 부산을 중심으로 신규 공급이 예정돼있지만, 규모가 크지 않다"며 "2월에 예정됐던 물량 상당수가 이월될 가능성이 커 분양 성수기인 3월은 공급이 늘어날 것"이라고 전망했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>