신영자 전 롯데재단 의장 별세…향년 85세

신영자 전 롯데재단 의장이 21일 별세했다. 향년 85세.



신 전 의장은 2008년 롯데쇼핑 사장으로 승진하며 롯데백화점과 면세점 사업을 이끌었다. 신 전 의장은 롯데그룹 창업주 고(故) 신격호 명예회장의 장녀다.







빈소는 신촌 세브란스병원 장례식장에 마련됐다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

