테슬라 '자율주행' 사망사고, 1심서 3500억원 배상 확정 확정

테슬라의 주행 보조 시스템인 '오토파일럿' 관련 사망 사고로 테슬라가 배상해야 할 금액이 2억4300만달러(약 3500억원)로 1심 법원에서 확정됐다.

미 플로리다주 남부 연방지법의 베스 블룸 판사는 20일(현지시간) 테슬라가 제기한 배심원 평결 무효화 신청과 새 재판 청구를 모두 기각했다. 블룸 판사는 재판에서 제출된 근거가 배심원 평결을 충분히 뒷받침한다고 판단했다.

이번 소송은 2019년 플로리다 남부 도로를 주행하던 테슬라 모델S 차가 일으킨 교통사고에서 비롯됐다. 당시 시속 62마일(약 100㎞)로 달리던 차량이 정지 표지판과 적색 점멸 신호등을 무시한 채 교차로를 통과해 도로변에 주차된 스포츠유틸리티차량(SUV)과 충돌하면서 커플을 덮쳐, 22세 여성이 사망하고 남자친구도 중상을 입었다.

유족 측은 사고 당시 작동하던 오토파일럿 시스템이 도로 경계와 장애물 등을 제대로 감지해 대응하지 못했으며, 테슬라가 이와 같은 오토파일럿의 위험성을 운전자에게 제대로 알리지 않았다고 주장하며 소송을 제기했다. 사고 차량 운전자는 떨어진 휴대전화를 찾으려 몸을 숙이고 있었다며 전방에 장애물이 있으면 시스템이 제동할 것으로 믿었다고 재판에서 진술했다.

테슬라 측은 부주의한 운전자에게 전적으로 과실이 있다고 주장했지만, 배심원단은 원고의 손을 들어줬다.





테슬라는 이 판결에 항소할 것으로 예상된다. 앞서 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 평결이 나온 지난해 8월 사화관계망서비스 엑스(옛 트위터)에서 해당 재판에 대한 항소 여부와 관련 "우리는 (항소)할 것"(We will)이라고 답한 바 있다.





