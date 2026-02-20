'전 세계가 털렸다' 연간 90조 꿀꺽…30만 명 동원된 스캠 단지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유엔 "각국, 부패 맞서 배후 조직 기소해야"

유엔(UN) 인권기구가 동남아시아를 중심으로 스캠(사기) 조직이 급증하고 있다며, 각국 정부에 단속을 촉구했다.

19일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)는 2021~2025년 캄보디아와 라오스, 미얀마, 필리핀 등지에서 발생한 스캠 조직 피해사례를 담은 보고서를 발간했다. 보고서에 따르면 동남아 전역에서 30만명 이상이 스캠 범죄에 연루된 것으로 추산된다.

위성 사진, 현장 보고서 등을 종합하면 확인된 스캠 조직의 74%는 메콩강 유역에 집중됐다. 이들 조직이 전 세계에서 벌어들이는 범죄 수익은 연간 640억달러(약 92조7000억원) 수준이다.

캄보디아에서 스캠(사기), 인질강도 등 범행을 저지른 한국인 범죄 조직원들이 지난 1월23일 인천국제공항을 통해 국내로 송환돼 수사기관으로 압송되고 있다. 연합뉴스

AD

피해자는 아시아, 아프리카 등 최소 66개국 출신으로 다양했고, 이들 중 75%는 친구나 가족, 또는 아는 사람 등을 통해 스캠 조직에 발을 담그게 됐다고 한다. 생존자의 79%는 인신매매 등으로 스캠 조직의 피해자가 되기 전까지 스캠 단지가 존재한다는 사실도 몰랐던 것으로 밝혀졌다.

피해자의 68%는 급여 때문에 스캠 조직이 제안한 일자리를 수락했고, 47%는 당시 실직 상태였거나 고용이 불안정한 상황이었다.

보고서는 생존자들의 증언을 토대로 당시의 끔찍한 상황을 상세히 수록했다. 피해자들은 철조망으로 둘러싸인 거대한 시설에 감금돼 1일 최대 19시간까지 강제로 일을 했다. 스리랑카 출신의 한 피해자는 월간 사기 범죄 목표를 달성하지 못하면 일명 '물 감옥'으로 불리는 물 컨테이너에 수 시간 갇히는 처벌을 받았다고 진술했다.

방글라데시 출신의 또 다른 피해자는 가해자들이 다른 이들을 학대하는 장면을 일부러 보게 하거나, 직접 폭력 행위에 가담하도록 하는 방법으로 복종을 강요했다고 전했다.

가나 출신의 피해자는 자신의 친구가 눈앞에서 폭행당하는 모습을 지켜보도록 강요받았다고 증언했고, 베트남 출신 여성은 탈출 시도가 발각된 후 일주일 동안 굶었다고 전했다. 경찰, 국경수비대 등 정부 조직이 스캠 조직과 공모했다는 주장도 제기됐다.





AD

볼커 튀르크 유엔 최고인권대표는 "충격적이고 가슴 아프다"며 "각국 정부가 부패에 맞서 배후 범죄조직을 기소해야 한다"고 촉구했다. 이어 "피해자들을 위해 안전하고 시의적절하며 효과적인 구조 작전과 고문과 트라우마에 대한 재활 보장, 보복 위험을 피하기 위한 적절한 지원체계가 필요하다"고 당부했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>