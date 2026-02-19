'투혼의 금메달'…스노보드 최가온 "세 군데 골절"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SNS에 검진 사진 올리며 '세 군데 골절'

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 부상을 딛고 한국 설상 종목 사상 첫 금메달을 따낸 최가온(18·세화여고)이 세 군데 골절 진단을 받았다는 소식이 전해졌다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달을 딴 최가온이 SNS에 병원 검진 사진을 올렸다. 양평군·최가온 인스타그램

최가온은 19일 자신의 인스타그램에 병원 검진 사진과 함께 '3 fractures'(골절)라는 짧은 글을 올렸다. 세 군데 골절이 됐다는 의미로, 자세한 설명은 덧붙이지 않았으나 대회 도중 입은 부상으로 인한 골절일 가능성이 제기된다.

최가온은 지난 13일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 대역전 드라마를 쓰며 금메달을 목에 걸었다.

1차 시기 착지 과정에서 크게 넘어졌던 최가온은 한동안 일어나지 못하는 등 심각한 상황에 놓였다. 2차 시기를 앞두고 전광판에 'DNS(출전하지 않음)' 표시가 잠시 뜨면서 기권이 언급되기도 했지만, 최가온은 포기하지 않고 다시 경기에 나섰다.

그는 당시 상황에 대해 "코치가 걸을 수 없는 상태라고 기권을 권유했지만, 이를 악물고 걸어보려고 노력했다"며 "발가락부터 힘을 주면서 발을 움직이려고 했고, 다행히 경기를 다시 치를 수 있었다"고 설명했다.

최가온은 2차 시기에서 또다시 넘어지며 12명 중 11위에 머물렀지만, 마지막 3차 시기에서 역전 드라마를 썼다. 고통을 참고 완벽한 연기를 펼친 최가온은 3차 시기에서 90.25점을 기록하며 클로이 김(88.00점), 오노 미쓰키(일본·85.00점)를 넘고 끝내 금메달을 차지했다.

그는 한국 설상 종목 사상 첫 동계 올림픽 금메달의 주인공이 됐다. 만 17세 3개월의 나이로 정상에 올라 클로이 김이 2018년 평창 대회 때 세운 이 종목 최연소 올림픽 금메달 기록도 깼다.

다만 최가온은 시상대로 이동하면서도 다리를 절뚝이는 모습을 보였다. 그는 지난 16일 귀국 후 인천국제공항에서 "무릎 상태가 지금은 많이 좋아졌다"며 "병원에서 정밀 검사를 받아볼 예정"이라고 밝힌 바 있다.





골절 소식이 전해지자 온라인에서는 '불굴의 의지', '통증을 참고 금메달을 따낸 정신력이 놀랍다' 등의 응원 메시지가 이어졌다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

