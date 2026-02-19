LG AI연구원, 윤리 책무성 보고서 공개…"기술 안전·신뢰 구축"

유네스코 AI 윤리 권고 이행 현황 공개
인간존중·공정성·안전성 등 5대 핵심가치
LG 인공지능(AI)연구원이 책임 있는 AI와 포용적 AI 실현 노력을 담은 AI 윤리 책무성 보고서를 공개했다.
LG AI연구원은 19일 LG전자와 LG유플러스 등 주요 계열사의 AI 윤리 실천 사례를 담은 AI 윤리 책무성 보고서를 발간했다고 밝혔다.
LG는 지난 2023년부터 전 세계 기업 중 유일하게 유네스코의 AI 윤리 권고 이행 현황을 매년 공개하고 있다.
이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장은 "AI 기본법 시행 등 시시각각 변하는 규제에 수동적으로 대응하는 것이 아니라 고객과 사회가 안심하고 모두가 AI의 혜택을 누릴 수 있도록 기술의 안전과 신뢰를 선제적으로 구축하는 것이 LG가 AI로 추구하려는 본질적인 가치"라고 말했다.
임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "기술 혁신의 혜택이 소수에게만 집중되지 않고 AI가 사회의 신뢰를 얻을 수 있도록 노력할 것"이라며 "불확실성의 시대에도 변하지 않는 신뢰의 가치를 증명해 나가겠다"고 했다.
한편 LG는 지난 2022년 AI를 개발하고 활용하는 LG 구성원이 지켜야 할 올바른 행동과 가치 판단의 기준인 'LG AI 윤리원칙'을 발표한 바 있다. 인간존중, 공정성, 안전성, 책임성, 투명성을 5대 핵심 가치로 내세웠다.
지금 뜨는 뉴스
구광모 LG그룹 회장은 지난해 3월 정기 주주총회에서 "컴플라이언스를 기업의 성장과 발전의 핵심 인프라로 생각하는 인식의 전환이 필요하며 이러한 인식의 전환에 있어 LG 구성원 그 누구도 예외가 될 수 없다"고 강조한 바 있다.
장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>