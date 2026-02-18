금메달 땄더니 "좋은 남자 만나"…'성차별 농담' 팬들 부글부글

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

네덜란드 빙상 대표팀 코치 발언 논란

선수는 코치 옹호

2026 밀라노코르티나담페초 동계올림픽에서 '금메달 퍼레이드'를 이어간 네델란드가 성차별 논란에 휩싸였다.

영국 매체 '데일리 메일'은 18일(한국시간) "네덜란드의 스피드 스케이팅 선수인 콕은 축하 연설에서 그녀의 코치에게 성차별적인 발언을 들었다. 팬들은 곧바로 코치를 향한 비판을 쏟아냈지만, 콕은 해당 발언을 옹호하며 팬들의 분노를 달랬다"라고 전했다.

매체에 따르면 네덜란드 스피드스케이팅 국가대표 코치인 데니스 판데르군은 여자 500ｍ 금메달을 따낸 펨케 콕에게 "월드컵, 세계선수권 우승에 올림픽 금메달까지 따냈으니 더 바랄 게 없겠다"고 칭찬하며 "딱 하나 없는 게 있는데 바로 정말 멋진 남자친구"라고 말했다.

판데르군 코치는 "네덜란드 국민 모두를 대표해서 당신이 이룬 업적을 정말 자랑스럽게 생각한다"고 콕의 금메달을 축하했으나 이어진 발언에서 실수가 나왔다.

네덜란드 스피스 스케이팅 대표팀은 2026 밀라노코르티나담페초 동계올림픽에서 훌륭한 성적을 거뒀다. 지난 10일에는 유타 레이르담이 여자 1000m에서 금메달을 차지했다. 레이르담은 경기 후 옷의 지퍼를 내려 스포츠 브라를 노출했고, 브라 브랜드인 나이키에 100만 달러(약 15억 원) 정도 되는 광고 효과를 안긴 인물이다.

이어 16일에는 콕이 여자 500m에서 레이르담을 제치고 금메달을 획득했다. 이처럼 네덜란드는 스피드 스케이팅에서 훌륭한 성과를 거뒀다.

매체는 "당시 주위에서는 야유가 나오기도 했고, 콕은 어색한 상황을 웃어넘겼다"고 분위기를 전했다.

사태가 커지자 콕은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "안타깝게도 제가 재미있다고 생각한 농담이 온라인에서 잘못 해석됐다. 반 데르 건 코치는 제 금메달에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 그는 훌륭한 코치이자 인간이다. 코치님에게 모든 것을 감사드린다"라며 팬들을 진정시켰다.

이어 그는 "데니스 코치는 제 금메달 획득에 큰 도움을 줬다"며 "제가 여자 선수로서 정말 편안함을 느끼는 지도자"라고 덧붙였다.





마지막 문장에서 그는 "코치님께 매우 감사드린다"며 하트 표시까지 달고는 "개인 메시지로 따로 보내주신 스윗한 이야기들도 감사드린다"고 적은 뒤 '이 부분은 농담'이라고 재차 강조했다.





