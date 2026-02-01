"케데헌에 빠진 美…이제 한국어 배우기 열풍" 외신 조명

미 전역 대학서 한국어 관련 강좌 개설

외국어 학습앱 듀오링고도 학습자 22% ↑

최근 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 등이 인기를 끌면서 한국어를 배우는 미국인들이 증가하고 있다.

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'. 넷플릭스

31일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 '케데헌' 등 한국 대중문화에 빠진 미국인들이 한국어 학습에 뛰어들고 있다고 보도했다. 케데헌의 오리지널 사운드트랙(OST) '골든'(Golden)이 마중물 역할을 했다. 골든의 가사는 거의 영어로 돼 있지만, 중간에 '영원히 깨질 수 없는' 등 한국어가 일부 등장한다. 이 때문에 유튜브와 틱톡 등에는 한국어 가사의 발음과 뜻을 알려주는 영상이 많이 올라와 있고, 대부분 높은 조회 수를 기록하고 있다.

앞서 2012년 가수 싸이의 '강남스타일'이 유튜브 조회 수 10억회를 돌파하면서 한국 문화가 본격적으로 미국에 상륙했다. 이후 방탄소년단(BTS)이 축구 경기장을 매진시키고 블랙핑크는 코첼라에서 헤드라이너로 공연했다. 봉준호 감독의 영화 '기생충'은 오스카 작품상을 받은 최초의 비영어권 영화가 됐다. 이런 대중문화의 힘이 영향을 미쳐 현재의 한국어 학습 열풍까지 이르게 된 것이다. 미국 현대언어학회(MLA) 보고서를 보면 2016~2021년 대학의 외국어 강좌 등록률은 16% 감소했지만, 한국어는 38% 늘어 가장 높은 증가율을 보였다.

실제로 외국어 학습 앱 '듀오링고'에 지난해 미국 내 한국어 학습자 수는 22% 증가했다. 또 UC버클리, 아칸소대 등 미국 전역의 여러 대학에서 한국어와 한국 문화 관련 강좌를 늘리고 있다. 어학원들은 한국어 강사 채용에 열을 올리고 있다.





미국인 브레켄 힙(35)은 "넷플릭스에서 한국 게임 쇼를 보던 중 그냥 '무슨 말을 하는지 알면 훨씬 쉬울 텐데'라는 생각이 들었다"면서 일주일에 6~8시간 정도를 한국어 공부에 쓰고 있다고 말했다. 한 고교에서 흑인과 라틴계 학생들에게 한국어를 가르치는 밥 허씨는 "학생들이 입문 수업을 들어올 때 이미 기본 회화와 속어를 알고 있다"면서 "학생들이 한국에서 자란 나보다 K팝에 대해 더 많이 알고 있다. 트렌드를 따라가기 위해 이제 내가 매일 K팝을 듣고 있다"라고 이야기했다.





