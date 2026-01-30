한일, 해군 수색구조훈련 9년만에 재개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한일 국방장관회담, 日요코스카서 개최

AI·무인체계·우주 협력도 모색



한일 수색·구조훈련(SAREX)이 9년 만에 재개된다. 한일 수색·구조훈련은 한반도 근해에서 선박 조난 사고가 발생했을 때 양국 함정이 출동해 함께 대응하는 절차를 연습하는 연합 훈련이다.

안규백 국방부장관이 30일 오전 미 해군 항공모함 조지워싱턴함 함상에서 함 승조원으로부터 함정에 관한 설명을 듣고 있다. 사진제공=국방부

30일 안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상은 일본 가나가와현 요코스카시 소재 해상자위대 총감부(우리의 해군작전사령부 격)에서 열린 국방장관회담 뒤 발표한 공동보도문에서 "대한민국 해군과 일본 해상자위대 간 인도주의적 목적의 수색·구조훈련을 실시하기로 했다"고 밝혔다.

한국 해군과 일본 해상자위대가 참여하는 수색·구조훈련은 1999년 시작돼 격년으로 실시되다가 2017년 열 번째 훈련 이후 약 9년 동안 실시되지 않았다. 2018년 제주에서 열린 국제관함식에 일본 해상자위대 함정이 '욱일기 게양' 논란 끝에 참가하지 못하고, 같은 해 한국 해군과 일본 해상자위대 초계기 사이에 '레이더 조사-저공 위협 비행' 논란이 불거지면서 양국 간 국방협력이 단절됐기 때문이다.

한일 양국은 당초 작년 11월 수색·구조훈련을 재개하려고 했지만, 한국 공군 특수비행팀 블랙이글스의 일본 내 급유 지원이 무산되면서 불발됐다. 당시 일본은 블랙이글스의 독도 인근 비행훈련을 이유로 급유 지원을 거부했고 그 여파로 한일 국방교류가 전면 중단됐다.

그러나 지난달 26일 안 장관과 고이즈미 방위상의 전화통화를 계기로 블랙이글스 일본 급유 지원이 성사되면서 한일 국방교류가 재개되는 분위기다.





양 장관은 이날 회담에서 한일 국방협력 교류를 안정적으로 추진하는 것이 중요하다는 점에 공감하면서 상호 방문 및 국방장관 회담을 매년 실시하고, 국방 당국 간 의사소통을 강화하기로 했다. 아울러 인공지능(AI)과 무인체계, 우주 등 첨단과학기술 분야 협력을 모색하기 위한 국방 당국 간 논의도 진행하기로 했다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr

