李대통령 "북한이 핵 포기하겠나…통일 미루더라도 평화 공존"

이재명 대통령은 21일 "지금 통일은커녕 전쟁 안 하면 다행인 상황"이라며 "그거(통일)는 좀 뒤로 미루더라도 평화적 공존이 가능한 상황으로 최대한 할 수 있는 걸 해 나가고, 그 속에서 미국의 역할이 매우 중요하다고 생각된다"고 말했다.

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 개최된 신년 기자회견에서 "미국 (도널드) 트럼프 대통령이 약간 독특한 분이긴 한데, 그 점이 한반도 문제 해결에는 크게 도움이 될 수 있다"며 이같이 말했다. 그러면서 "우리가 (북한과의 협상을) 직접 하는 건 어려운 상황이니까, 피스메이커(트럼프 대통령)의 평화 만들기가 성공하면 한반도에도 도움이 되니까 우리는 그 여건을 최대한 조성해 나가겠다"고 덧붙였다.

한반도 비핵화 문제에 대해서는 "이상적이긴 하지만 북한이 핵을 포기하겠나"라고 반문하며 "엄연한 현실(북한의 핵 보유)과 바람직한 이상(비핵화), 이 두 가지는 쉽게 공존하기 어렵다"고 회의감을 드러냈다.





이 대통령은 "결국 실용적으로 접근하자는 게 제 생각"이라며 "1단계로 이상은 포기하지 말고 가장 현실적인 '(핵 개발) 중단하자'는 협상을 하고, 다음은 핵 군축 협상, 길게는 비핵화를 향해서 가자"고 기존의 '비핵화 3단계론'을 다시 강조했다.





