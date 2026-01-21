과기정통부, 핵융합 전력 생산 앞당긴다

한국형 혁신 핵융합로 개발 착수·지역 실증시설 구축

2026년 핵융합 R&D에 1124억원 투입전년 대비 99% 증액

과학기술정보통신부가 핵융합에너지 전력 생산 시점을 앞당기기 위해 연구개발 투자와 실증을 전면 확대한다. 과기정통부는 '2026년도 핵융합 연구개발 시행계획'을 확정하고, 한국형 혁신 핵융합로 개발과 산업 연계를 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 시행계획은 정부가 지난해 마련한 '핵융합에너지 실현 가속화 전략'을 구체화한 것으로, 한국형 혁신 핵융합로 개발을 중심으로 인공지능(AI) 기술 접목, 다양한 핵융합 방식에 대한 도전적 연구, 산학연 협력 강화, 지역 거점 실증 인프라 구축까지 핵융합 생태계 전반을 고도화하는 데 초점을 맞췄다.

2026년은 정부가 '한국형 혁신 핵융합 실증로' 개발을 본격 이행하는 첫해다. 과기정통부는 연구 성과가 실증과 산업으로 확산되는 선순환 구조를 만들기 위해 핵융합 연구개발 예산을 전년 564억원에서 1124억원으로 99% 증액했다. 신규 사업 2개를 포함해 핵융합 기술개발 전 주기에 대한 투자가 동시에 이뤄진다.

먼저 한국형 혁신 핵융합로 설계기술 개발 사업(2026년 21억원)을 새로 시작한다. 이 사업을 통해 전력 생산량과 장치 규모 등 기본 사양을 설정하고, 단계별 건설 일정과 중장기 실증·상용화 로드맵을 구체화할 계획이다.

핵융합 연구 전반에 AI를 접목하는 신규 사업(2026년 45억원)도 추진된다. 플라즈마 제어와 실험·운전 데이터 분석, 설계·해석 고도화에 AI 기술을 적용해 연구 효율성과 성능 예측 역량을 대폭 끌어올릴 예정이다.

기존 토카막 방식 중심 연구에서 나아가 다양한 핵융합 방식에 대한 도전적 연구 지원도 확대한다. 구형 토러스, 역자장 방식, 스텔러레이터 등 차세대 핵융합 개념 연구를 지속 지원하고, 이를 뒷받침할 전문 인력 양성과 연구 기반 확충을 병행해 기술적 다양성과 장기 혁신 가능성을 함께 확보할 방침이다.

산학연 협력을 통한 산업 연계도 강화된다. 정부는 '핵융합 혁신 연합'을 중심으로 출연연·대학·기업 협력 체계를 고도화하고, 8대 핵융합 핵심기술 분야별로 산·학·연 원팀 추진체계를 구축해 연구개발 전 과정에 기업 참여를 확대할 계획이다.

지역 거점 실증 인프라 구축에도 속도를 낸다. 초전도 도체 시험시설을 준공해 핵융합 핵심 부품·소재의 시험·검증 역량을 강화하고, 지방에 핵융합 실증시설을 구축하기 위한 대형 예비타당성조사 사업도 추진한다. 이를 통해 핵융합 연구 성과를 지역 산업 육성과 연계한다는 구상이다.

이와 함께 AI+핵융합 추진 전략, 글로벌 핵융합 협력 전략, KSTAR 2.0 추진 전략 등을 마련해 국제 협력과 연구 장비 고도화를 병행하고, 핵융합진흥법 개정을 통해 산업 지원 기능도 강화할 예정이다.





김성수 과학기술정보통신부 연구개발정책실장은 "2026년 시행계획을 통해 핵융합 연구개발의 속도와 범위를 동시에 확장하고, 기술 개발에서 실증·산업화로 이어지는 전 주기 전략을 체계적으로 추진하겠다"며 "핵융합에너지 전력 생산을 실질적으로 앞당기는 데 정책 역량을 집중하겠다"고 전했다.





