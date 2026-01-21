파주시, 바이오·디스플레이 거점 '경제자유구역' 지정 추진 본격 행보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시, 경제자유구역 지정 용역 착수

접경 지역 넘어 '국제 자족도시'로

미래 먹거리 산업 생태계 조성 박차

지난해 4월 경기경제자유구역 후보지로 선정된 파주시가 중앙정부 지정 경제자유구역 지정받기 위한 도전에 나섰다.

김경일 파주시장이 지난 20일 '파주경제자유구역 지정 용역 착수보고회'를 개최하고 있다 파주시 제공

AD

경기 파주시는 지난 20일 김경일 파주시장을 비롯해 부시장, 관련 실·국·소·본부장 등 파주시 주요 간부들이 참석한 가운데 '파주경제자유구역 지정 용역 착수보고회'를 개최해 경제자유구역을 지정받기 위한 추진 전략 및 계획, 부서별 역할과 일정 계획을 논의하고, 산업통상부 지정 신청 절차와 실행 체계를 점검했다.

경제자유구역은 외국인 투자기업 및 국내 복귀기업의 경영 환경과 정주 여건을 개선하여 외국인 투자와 기업 유치를 촉진하기 위한 특별구역이다. 경제자유구역으로 지정되면 외국인 투자기업과 국내 복귀 기업에 대한 세제 혜택 등 각종 특전(인센티브)이 제공돼 입주 여건이 개선되며, 이를 바탕으로 핵심기업을 유치할 경우 양질의 일자리 창출로 지역경제가 활성화되면서 도시 전반에 활력을 가져다줄 것으로 기대된다.

또한, 국제학교, 체육시설 등 도시 개발 활성화로 정주여건이 크게 개선되면서 국제적인 수준의 자족도시로 발돋움해나갈 수 있는 새로운 활로가 열릴 것으로 전망된다.

파주 경제자유구역은 운정신도시와 인접한 교하동 일원을 중심으로 ▲바이오 ▲디스플레이 ▲미디어 콘텐츠 산업을 전략산업으로 설정하고, 지정 필요성과 성장 잠재력, 수도권 산업구조와의 연계성이 높은 평가를 받으면서 경기도 후보지로 선정된 바 있다.

시는 이번 용역을 통해 정부 지정을 위한 대응 계획을 수립하고 특히 투자유치 전략 및 기업 지원 정책을 보다 구체화하여 실질적인 기업 유치 기반을 마련함과 동시에 국가 산업정책 및 국제적 투자 경향에 부합하는 경제자유구역으로 지정될 수 있도록 실현 가능한 개발계획을 수립할 계획이다.





AD

정해오 평화경제과장은 "경제자유구역은 접경 지역이라는 특수성으로 다양한 규제를 받아온 파주시가 첨단산업 중심의 국제적인 자족도시로 도약하기 위한 전략적 전환점"이라며 "산업통상부 지정을 목표로 차질 없이 준비하겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>