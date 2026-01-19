서울 떠나 인천·경기로 간 동포들

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연합뉴스

지난해 국내에 체류한 외국인들은 주로 서울과 경남으로 거주지를 옮긴 반면, 동포들은 서울을 떠나 인천과 경기 지역에 정착하는 흐름을 보인 것으로 나타났다.

19일 법무부 발표 자료에 따르면 2025년 한 해 동안 국내 체류지를 변경한 외국인과 동포는 총 37만6971명으로 집계됐다. 월평균으로는 약 3만1414명이 이동한 셈이다.

동포를 제외한 일반 외국인의 시도별 순이동을 살펴보면 서울이 2185명 순유입으로 가장 많았고, 경남이 939명으로 뒤를 이었다. 반면 경기 지역은 3462명이 순유출돼 가장 큰 감소폭을 보였다.

법무부는 이러한 이동이 일반 외국인 가운데 비중이 큰 비전문취업(E-9) 체류자와 외국인 유학생(D-2)의 이동 영향이 컸다고 분석했다.

동포의 경우 흐름은 달랐다. 서울에서는 4624명이 순유출된 반면, 인천은 3025명, 경기는 1572명이 각각 순유입을 기록했다. 이는 재외동포(F-4)와 영주권자(F-5)의 이동 경향이 반영된 결과라는 설명이다.

법무부는 이번 통계 분석 결과를 바탕으로 지역특화형·광역형 비자 제도와 비자 규모 사전공표제 등 향후 이민 정책 수립에 적극 활용할 계획이다.





정성호 법무부 장관은 "국내 체류 외국인의 지역 간 이동 규모와 방향성을 면밀히 파악하고, 관련 데이터를 체계적으로 분석해 데이터 기반의 과학적인 이민·동포 정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

