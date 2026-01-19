본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

장성군 1년새 인구 1천여명 증가…다각적 인구정책 추진한다

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.19 18:17

시계아이콘01분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

최대 400만원 규모 결혼축하금 지급
청년 취·창업 센터, 교육 프로그램 운영
국적취득비용 지원 등 외국인 지원도

장성군 1년새 인구 1천여명 증가…다각적 인구정책 추진한다 전남 장성군청 전경.
AD

전남 장성군 인구가 1년 만에 1,116명 증가한 것으로 나타났다. 군은 늘어나는 인구에 대비해 결혼과 출산, 일자리 확대 등 정주 여건 개선 정책에 총력을 기울일 예정이다.


19일 장성군에 따르면 지난해 12월 집계된 장성군의 인구는 4만 4,369명으로, 1년 전보다 1,116명 증가했다.


이같은 인구 증가 흐름은 일시적인 현상에 그치지 않고, 중장기적인 인구 구조 변화로 이어질 전망이다. 올 하반기부터 3,729세대 규모의 첨단3지구 광주연구개발특구 주거단지 입주가 시작되는데, 인구로 환산하면 8,000명에서 최대 1만 명까지 늘어날 수 있다. 장성군에 1개 읍이 더 생기는 셈이다.


5만 명을 훌쩍 넘어서게 될 인구에 대비해, 장성군은 체계적인 사회간접자본 확충과 더불어 '아이 키우기 좋은 도시' 조성에 주력하고 있다.


최대 400만 원 규모 '결혼축하금' 지급을 비롯해 ▲신혼(예비)부부 건강검진 ▲임신 사전 건강 관리 ▲신생아 양육비 ▲출생 기본수당 ▲출산 축하 용품 ▲첫 만남 이용권 ▲산모·신생아 건강 관리 서비스 등 아이 낳고 키우기 좋은 환경을 만드는 데 행정 역량을 집중하는 중이다.


청년 정책 추진에도 힘을 모으고 있다. 군은 2월 중 '청년센터'를 개관할 계획이다. 취·창업 상담, 교육 프로그램 운영 등 청년에게 필요한 서비스를 제공하게 된다. 지역 청년 누구나 소통·교류하는 핵심 시설로 자리매김할 전망이다.


외식업에 도전하는 청년들을 도울 '장성미식산업진흥원'도 주목된다. 지역 특산품을 활용한 음식 개발과 교육, 지역 농산물 연계 프로그램 운영 등을 통해 일자리 창출과 창업 지원 등을 펼친다. 오는 4월 무렵 개원할 예정이다.


황룡농협 하나로마트 건물을 수선해 청년상가를 조성하는 사업도 추진하고 있다. 외식업 창업을 희망하는 청년들에게 저렴한 임대료를 받고 공간을 제공해 황룡전통시장에 활기를 불어넣을 계획이다.


이와 함께, 꾸준히 증가하고 있는 외국인 주민에 대한 지원도 확대하고 있다. ▲외국인 근로자 기숙사 건립 ▲지역 특화형 비자 사업 ▲다문화가족 방문 교육 지원 ▲다문화가족 친정 보내기 ▲국적취득 비용 지원 등 실질적으로 도움이 되는 사업 위주로 추진 중이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김한종 장성군수는 "첨단3지구 주거단지 입주와 더불어 광주·전남 통합이 장성군의 인구 증가를 가속할 것이다"며 "결혼·출산·육아, 청년 정착, 내·외국인 화합, 일자리 확대를 아우르는 다각적인 인구정책 추진과 정주 여건 개선으로 장성이 맞이할 새로운 전성기를 대비하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

19:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기