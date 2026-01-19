장성군 1년새 인구 1천여명 증가…다각적 인구정책 추진한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최대 400만원 규모 결혼축하금 지급

청년 취·창업 센터, 교육 프로그램 운영

국적취득비용 지원 등 외국인 지원도

전남 장성군청 전경.

AD

전남 장성군 인구가 1년 만에 1,116명 증가한 것으로 나타났다. 군은 늘어나는 인구에 대비해 결혼과 출산, 일자리 확대 등 정주 여건 개선 정책에 총력을 기울일 예정이다.

19일 장성군에 따르면 지난해 12월 집계된 장성군의 인구는 4만 4,369명으로, 1년 전보다 1,116명 증가했다.

이같은 인구 증가 흐름은 일시적인 현상에 그치지 않고, 중장기적인 인구 구조 변화로 이어질 전망이다. 올 하반기부터 3,729세대 규모의 첨단3지구 광주연구개발특구 주거단지 입주가 시작되는데, 인구로 환산하면 8,000명에서 최대 1만 명까지 늘어날 수 있다. 장성군에 1개 읍이 더 생기는 셈이다.

5만 명을 훌쩍 넘어서게 될 인구에 대비해, 장성군은 체계적인 사회간접자본 확충과 더불어 '아이 키우기 좋은 도시' 조성에 주력하고 있다.

최대 400만 원 규모 '결혼축하금' 지급을 비롯해 ▲신혼(예비)부부 건강검진 ▲임신 사전 건강 관리 ▲신생아 양육비 ▲출생 기본수당 ▲출산 축하 용품 ▲첫 만남 이용권 ▲산모·신생아 건강 관리 서비스 등 아이 낳고 키우기 좋은 환경을 만드는 데 행정 역량을 집중하는 중이다.

청년 정책 추진에도 힘을 모으고 있다. 군은 2월 중 '청년센터'를 개관할 계획이다. 취·창업 상담, 교육 프로그램 운영 등 청년에게 필요한 서비스를 제공하게 된다. 지역 청년 누구나 소통·교류하는 핵심 시설로 자리매김할 전망이다.

외식업에 도전하는 청년들을 도울 '장성미식산업진흥원'도 주목된다. 지역 특산품을 활용한 음식 개발과 교육, 지역 농산물 연계 프로그램 운영 등을 통해 일자리 창출과 창업 지원 등을 펼친다. 오는 4월 무렵 개원할 예정이다.

황룡농협 하나로마트 건물을 수선해 청년상가를 조성하는 사업도 추진하고 있다. 외식업 창업을 희망하는 청년들에게 저렴한 임대료를 받고 공간을 제공해 황룡전통시장에 활기를 불어넣을 계획이다.

이와 함께, 꾸준히 증가하고 있는 외국인 주민에 대한 지원도 확대하고 있다. ▲외국인 근로자 기숙사 건립 ▲지역 특화형 비자 사업 ▲다문화가족 방문 교육 지원 ▲다문화가족 친정 보내기 ▲국적취득 비용 지원 등 실질적으로 도움이 되는 사업 위주로 추진 중이다.





AD

김한종 장성군수는 "첨단3지구 주거단지 입주와 더불어 광주·전남 통합이 장성군의 인구 증가를 가속할 것이다"며 "결혼·출산·육아, 청년 정착, 내·외국인 화합, 일자리 확대를 아우르는 다각적인 인구정책 추진과 정주 여건 개선으로 장성이 맞이할 새로운 전성기를 대비하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>