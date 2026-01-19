"진짜 못생겼다" 놀림받더니…'3만장 셀카'로 인생 역전한 여성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13년간 '3만장 셀카' 찍으며 외모 분석

메이크업·스타일링 바꾼 뒤 인생 역전

어린 시절부터 외모 조롱에 시달려온 한 일본 여성이 성형수술 없이 완전히 달라진 모습을 공개해 화제를 모으고 있다. 13년 동안 무려 3만 장의 셀카를 찍으며 자신을 분석한 그는 외모 콤플렉스 극복과 자존감 회복의 새로운 방식을 보여줬다.

어린 시절 받은 '외모 조롱'의 상처를 극복하기 위해 성형수술 대신 메이크업과 자기 관리로 삶을 바꾼 일본 여성. 코즈에 사쿠라다 인스타그램

최근 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 일본인 코즈에 사쿠라다(50)는 학창 시절부터 외모를 둘러싼 상처를 안고 살아왔다. 친구들은 그의 얼굴을 두고 "정말 못생겼다"는 말을 거리낌 없이 던졌고, 일부는 코 모양을 희화화한 노래를 만들어 놀리기까지 했다.

이 같은 경험은 오랜 시간 그의 삶을 옥죄었다. 사쿠라다는 20대 초반 지하철에서 누군가 웃는 소리만 들려도 자신을 향한 조롱이라 느껴 불안에 휩싸였고, 결국 다음 역에서 황급히 내린 적도 있다고 털어놨다. 외모에 대한 열등감이 대인관계와 일상 전반에 큰 걸림돌이 됐다고 한다.

"성형은 NO"…셀카 3만장 찍으며 얼굴 '연구'

전환점은 37세 때 찾아왔다. 교제하던 남성이 이별을 통보하며 "조금만 더 예뻤다면 좋았을 것"이라고 말한 순간이었다. 그는 충격을 받았지만, 성형수술로 문제를 해결하는 길은 택하지 않았다. 대신 "스스로를 이해하는 것부터 시작하자"고 마음먹었다.

사쿠라다는 이후 메이크업과 스킨케어, 패션을 체계적으로 연구하기 시작했다. 지난 13년 동안 3만장이 넘는 사진을 찍으며 자신의 얼굴과 스타일을 분석했고, 이를 통해 자신에게 가장 잘 맞는 메이크업 방식과 스타일링 공식을 찾아냈다.

외모 콤플렉스를 극복하기 위해 성형수술 대신 메이크업과 자기 관리로 삶을 바꾼 일본 여성. 코즈에 사쿠라다 인스타그램

"진정한 아름다움은 마음에서 나온다고 믿어"

그는 이 과정을 온라인에 꾸준히 공유했고, 해당 기록은 큰 반향을 일으켰다. 단순한 외모 개선을 넘어 자기 수용과 자존감 회복의 이야기로 받아들여지며 공감을 얻었다.

사쿠라다는 "진정한 아름다움은 마음에서 나온다고 믿는다"며 "자신을 있는 그대로 받아들일수록 더 빛날 수 있다. 나는 아직도 성장하는 과정에 있으며 그 여정을 즐기고 있다"고 말했다.





현재 사쿠라다는 직접 제작한 의류를 판매하며 모델로도 활동하고 있다. 사회관계망서비스(SNS) 팔로워는 7만 명을 넘기며 인플루언서로서 다양한 콘텐츠를 통해 대중과 소통하고 있다.





