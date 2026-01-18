"신청 안 하면 못 돌려받아요"…'13월의 보너스' 더 받아 가는 포인트는

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

간소화 시스템 반영되지 않는 공제 다수 존재

월세·의료비·교육비·장애인 공제 등 확인해야

연말정산 시즌이 다가오면서 직장인들의 관심이 '13월의 월급'으로 불리는 환급액에 집중되고 있다. 전문가들은 국세청 홈택스 '연말정산 간소화 서비스' 자료에만 의존할 경우 공제 항목이 누락될 수 있어 주의가 필요하다고 조언한다.

18일 금융업계에 따르면 한화생명은 최근 연말정산에서 간과하기 쉬운 공제 항목 8가지를 소개하며 "시스템에 자동으로 수집되지 않는 항목의 경우 직접 증빙서류를 챙기는 게 절세의 핵심"이라고 밝혔다.

대표적인 누락 항목은 월세 세액공제다. 총급여 8000만원 이하 무주택 근로자가 국민주택규모 이하 또는 기준시가 4억원 이하 주택에 거주하며 월세를 낸 경우, 연간 1000만원 한도 내에서 15~17%의 공제가 가능하다. 다만 간소화 서비스에 반영되지 않는 사례가 많아 임대차계약서 사본과 계좌이체 영수증 등을 회사에 제출해야 한다.

14일 서울 종로세무서에서 법인세과 직원들이 연말정산 신고 안내 책자를 정리하고 있다. 연합뉴스

의료비도 놓치기 쉬운 항목이다. 시력교정용 안경·콘택트렌즈는 부양가족 1인당 연 50만원 한도로 공제되며 해당 안경점에서 '시력교정용'임이 명시된 영수증이 필요하다. 보청기·휠체어 등 장애인 보장구 역시 사용자 명의 영수증이 있어야 공제받을 수 있다.

장애인 공제도 있다. 세법상 장애인은 등록장애인뿐 아니라 암·치매 등으로 일상생활이 어려운 중증환자도 포함된다. 병원에서 '장애인 증명서'를 발급받아 제출하면 1인당 200만원의 추가 소득공제를 받을 수 있다. 상이유공자도 관련 증빙을 제출하면 동일한 공제가 적용된다.

교육비 항목은 특히 누락 사례가 많다. 취학 전 아동이 주 1회 이상 다닌 학원이나 예체능 시설 비용, 중·고등학생의 교복·체육복 구입비 등은 간소화 서비스에 표시되지 않는 경우가 많아 관련 영수증을 따로 준비해야 한다. 해외 유학 중인 자녀 학비도 공제 대상이 될 수 있어 유학 자격 서류와 납입증명서를 제출하고 원화 환산 기준에 따라 신고해야 한다.

중소기업 취업자의 소득세 감면은 자동 반영되지 않는다. 해당 근로자가 직접 신청해야 한다. 청년의 경우 최대 5년간 소득세 90% 감면 등 혜택이 제공된다.





한화생명금융서비스 정원준 세무사는 "간소화 자료는 1월 중순 이후 순차적으로 반영되는 만큼 회사 제출기한 전에 한 번 더 조회하는 것이 유리하다"고 말했다. 또 과거 5년 동안 빠뜨린 항목이 있다면 국세청 홈택스 '경정청구'를 통해 환급 신청도 가능하다.





