"美 투자 안 하면 메모리 반도체 100% 관세"…러트닉, K반도체 압박

이민지기자

입력2026.01.17 13:27

"100%관세 내거나, 미국에 투자해라'
대만과 협상서 반도체 관세 면세 조건 공개
향후 협상 '대만보다 불리하지 않은 대우' 지켜질지 관심

하워드 러트닉 미국 상무장관이 16일(현지시간) 한국 등 주요 반도체 생산국을 향해 미국에 투자하지 않을 경우 '100% 반도체 관세'에 직면할 수 있다고 경고했다.


"美 투자 안 하면 메모리 반도체 100% 관세"…러트닉, K반도체 압박 하워드 러트닉 미국 상무장관이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋(Summit) 한미 비지니스 라운드 테이블 행사에 참석하고 있다. 2025.10.29 강진형 기자
이날 블룸버그 통신에 따르면 러트닉 장관은 욕주 시러큐스 인근에서 열린 미국 반도체 기업 마이크론의 신규 공장 착공식에서 기자들과 만나 "메모리 반도체를 만들고 싶은 모두에게는 두 가지 선택지가 있다. 100% 관세를 내거나, 미국에서 생산하는 것"이라고 말한다.


러트닉 장관이 특정 기업을 지목하진 않았지만, 한국이 주요 반도체 생산국이라는 점에서 100% 관세 부과 가능성을 거듭 시사한 것으로 풀이된다.


도널드 트럼프 행정부는 작년 8월 미국으로 들어오는 모든 반도체에 100% 관세를 부과하겠다는 방침을 밝혔으나, 이후 관세 전면 도입을 유예하고 미국의 반도체 수입 의존도를 낮추는 방향으로 수출국과 협상한다는 방침을 세웠다.


이와 관련해 미국은 전날 대만과의 무역 합의 결과를 발표하면서 '반도체 관세 면제' 조건을 공개했다. 트럼프 행정부는 미국에 반도체 생산능력을 신설하는 대만 기업의 경우 해당 시설의 건설이 진행되는 동안에는 생산능력의 2.5배 수입분까지 관세를 면제하고, 신규 반도체 생산시설을 완공한 대만 기업의 경우 신규 생산능력의 1.5배까지 관세를 내지 않고 수입할 수 있게 하기로 했다.


대만에 대한 이런 조건은 앞으로 있을 한미 간 반도체 협상에서도 기준점으로 작용할 것으로 보인다. 지난해 한국과 미국은 무역 협상을 타결하면서 대부분의 한국산 상품에 15% 관세를 적용하기로 했으나, 반도체 관세 계획은 확정하지 않았다.


다만, 당시 한국은 경쟁국인 대만보다 불리하지 않은 대우를 받지 않는다는 원칙적인 약속을 받았다.


이는 한국의 주요 경쟁국인 대만과 최소한 동등한 조건을 적용하겠다는 의미로 어떤 방식으로 구현될지는 미국과의 협상을 통해 구체적으로 정해질 것으로 보인다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
