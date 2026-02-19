"금리 인하에 이견 드러난 FOMC 의사록"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 연방준비제도(Fed) 위원들이 지난달(1월) 기준금리 동결에 대체로 동의했지만 향후 통화정책 방향을 두고는 견해차를 보인 것으로 나타났다.

Fed는 지난달 27~28일(현지시간) 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 정책금리 목표 범위를 연 3.50~3.75%로 유지했다. 표결 결과는 찬성 10표, 반대 2표였다.

18일(현지시간) Fed가 공개한 1월 의사록을 보면 "대다수(vast majority)의 참가자들은 최근 몇 달 동안 고용에 대한 하방 리스크는 완화된 반면, 인플레이션이 더 지속적으로 높은 수준을 유지할 위험은 여전히 남아 있다고 판단했다"고 밝혔다. 의사록은 Fed의 위험 인식이 노동시장보다 인플레이션 쪽으로 이동했음을 보여줬다.

또한 위원들은 인플레이션이 2% 목표치에 근접하는 방향으로 둔화될 것으로 예상했다. 그러면서도 그 과정이 "일반적으로 기대하는 것보다 더디고 불균등할 수 있다"고 평가했다. 아울러 "인플레이션이 목표치를 지속적으로 상회할 위험이 상당하다"고 덧붙였다.

금리 경로를 둘러싼 내부 견해차도 드러났다. 일부 위원들은 인플레이션이 예상 경로에 맞춰 하락할 경우 금리 인하에 나설 수 있다는 입장을 유지했다. 반면 더 많은 위원은 금리를 내리기 전에 인플레이션 진전이 "확실히 정상 궤도에 복귀했다"는 분명한 신호가 필요하다고 강조했다.





또 몇몇 위원들은 향후 정책 결정에서 금리 인하뿐 아니라 인상 가능성도 균형 있게 반영해야 한다는 의견을 제시했다. 의사록은 인플레이션이 목표치를 웃도는 상황이 이어질 경우 금리의 상향 조정(upward adjustments)이 적절할 수 있다는 점을 언급했다.





