광주 서구 임성화 의원 '광주·전남 행정통합' 지지

행정통합 성공적 안착…'주민 공감대 형성' 노력

'5극 3특' 기반 '광주·전남 행정통합 특별법' 촉구

광주 서구의회, 임성화 의원 대표 ‘시민의 공감과 염원을 담은‘광주전남 행정 통합’ 지지 결의. 광주 서구의회 제공

광주광역시 서구의회는 16일 제337회 임시회 제1차 본회의에서 임성화 의원을 대표로 '시민의 공감과 염원을 담은 '광주·전남 행정 통합'지지 결의안'을 발표했다.

대표 발의자인 임 의원은 " '광주·전남 통합 지방정부 추진 공동선언'은 하나의 지역 소멸이라는 위기 앞에 경제·행정 공동체로 생존하기 위한 필연적 선택이자 지속 가능한 발전을 위한 결단이다"고 발언했다.

또 임 의원은 "광주광역시 서구의회는 지역 경쟁력을 확대하려는 이번 행정 통합의 방향성에 대해 적극 찬성하며, 주민의 공감대와 신뢰라는 단단한 토대 위해서 추진되기기를 바란다"고 강조했다.

광주 서구의원 일동은 ▲광주·전남 행정 통합의 원칙적 당위성의 인정과 적극 지지 ▲행정 통합의 성공적 안착을 위한 주민 공감대 형성의 적극 노력 ▲ 통합 지방정부 추진 과정에서 기초자치권의 자율성 보장 ▲ '5극 3특' 전략에 기반한 '광주·전남 행정 통합 특별법' 신속 제정을 촉구했다.

임 의원은 "이번 행정 통합이 지역 공동체의 상생과 도약을 위한 통합의 장이 되기를 희망하며, 우리는 주민의 뜻이 온전히 반영된 진정한 의미의 대통합이 실현될 수 있도록 노력하겠다"라며 결의안 발표를 마무리했다.

한편 '광주·전남 행정 통합' 논의는 지난 2일 강기정 광주시장과 김영록 전남 도지사가 국립 5·18 민주묘지에서 '광주·전남 행정통합' 추진을 공식 선언하며 시작됐다. 이어 5일에는 각각'행정통합추진기획단'을 설치하고 업무에 착수했다.

광주광역시는 지난 12일 강기정 시장과 동·서·남·북·광산구의회 의장단이 참석한 가운데 '광주·전남 행정통합' 관련 간담회를 열고, (가칭)광주전남특별시의 성공적 안착을 위한 대통합 공동선언문을 채택·발표했다. 광주광역시의회도 13일 '광주·전남 행정 통합 광주광역시의회 대응 TF를 구성하고 제1차 회의를 열었다.

국무총리실은 이날 지방정부 통합시 지역주민이 체감할 수 있는 획기적인 인세티브를 부여한다고 발표했다.





세부적으로 ▲ 재정지원(연간 최대 5조원, 4년 간 최대 20조원) ▲위상강화(서울시에 준하는 위상과 지위 부여, 인사운영의 자율성 강화 등) ▲공공기관 우선 이전(국가 소속 특별지방행정기관 업무 이전 포함) ▲산업 활성화('기업하기 좋은 창업 중심 도시' 지원 강화 및 규제 정비 등)이다.





