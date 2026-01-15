'더 정확한 이유있네'…구글, 제미나이에 유튜브 기록·이메일 등 활용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구글 플랫폼 활용해 맞춤형 답변 제공

경쟁사 챗GPT보다 우위 노려

AD

구글의 챗봇서비스 제미나이가 유튜브 시청 기록, 구글 이메일 등의 정보를 활용해 맞춤형 답변을 제공할 예정이다. 이를 통해 경쟁사인 오픈AI(챗GPT), 앤스로픽(클로드)보다 한 단계 높은 서비스를 선보이겠다는 것이다.

14일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 구글은 제미나이에 맞춤형 정보 제공 기능을 출시했다. 사용자가 동의할 경우 제미나이가 유튜브 시청, 앨범, 이메일 등 다양한 구글 플랫폼 서비스에 접속해 더 정확한 정보를 제공할 수 있다.

아니미쉬 시바라마크리슈난 제미나이 맞춤형 서비스 그룹 관계자는 "우리는 항상 '삶에서 일어나는 일들' 속에서 실제로 유용한 개인 비서를 만들고 싶었다"며 "제미나이를 단순한 지시를 처리하는 비서에서 사용자를 더 잘 이해하는 비서로 발전시킬 수 있다"고 말했다.

제미나이가 사용자의 이메일, 사진, 유튜브 시청 기록 등에 접근하면 더 구체적인 답변을 제공할 것으로 기대된다. 가령 사용자가 휴가를 계획할 때 사진이나 이메일을 통해 얻은 과거 여행 정보를 바탕으로 야외 활동을 선호하는지, 자녀가 있는지, 좋아하는 호텔이 있는지 등의 취향을 파악해 맞춤형 여행 일정을 구성할 수 있다고 FT는 설명했다.

구글은 제미나이의 맞춤형 서비스 설정 기능을 프리미엄 구독자에게 제공될 예정이며, 향후 몇 달 안에 전 세계 무료 사용자로 확대할 계획이다. 구글의 맞춤형 서비스는 경쟁사보다 유리한 지위를 점할 수 있게 도울 것으로 기대된다. 챗GPT, 클로드 등 경쟁 챗봇 서비스는 개인 데이터에 대한 접근 권한이 상대적으로 부족하기 때문이다.





AD

다만 제미나이 맞춤형 서비스가 개인정보를 침해한다는 우려도 나온다. 이에 구글은 개인정보 보호 차원에서 맞춤형 서비스를 기본적으로 비활성 모드로 설정하기로 했다. 사용자는 연결할 앱을 직접 선택할 수 있고, 언제든지 연결을 해제할 수 있도록 했다. 맞춤형 서비스를 활성화해도 모든 응답을 개인화하지는 않을 것이라고 FT는 밝혔다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>