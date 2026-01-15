교육부, 법무부·유엔난민기구와 학생난민 장학생 지원 양해각서 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부 초청 외국인 장학사업(GKS) 활용

학생난민 장학생 최대 5명 선발·지원

정부가 국내 대학의 입학 허가를 받은 유엔난민기구 지정 학생난민에게 장학금을 지원하기로 했다.

15일 교육부는 법무부, 유엔난민기구와 정부서울청사 무궁화홀에서 '학생난민 장학생 지원을 위한 정부초청장학생 협력에 관한 양해각서'를 체결했다고 밝혔다.

학생난민 프로그램은 난민캠프 등에서 생활하고 있는 난민 중 학업 의지와 자격 요건을 충족하는 학생을 선발해 고등교육 기회를 제공하는 제도다. 해외에서는 이미 활발히 진행되고 있으며 특히 독일, 캐나다, 호주, 일본 등이 고등교육을 통한 학생난민 보호와 자립 지원에 적극 참여하고 있다.

정부도 '제2차 글로벌 난민 포럼(GRF, Global Refugee Forum)'에 참석해 학생난민 프로그램 운영을 국제사회에 공약한 바 있다.

교육부 측은 "이번 양해각서를 토대로 신설되는 정부 초청 외국인 장학사업(GKS, Global Korea Scholarship) 내 난민 전형이 대한민국의 난민 보호 공약을 구체적으로 이행하는 성과가 될 것으로 기대한다"고 했다.

이번 양해각서의 목적은 학업능력이 뛰어난 난민에게 고등교육을 받을 기회를 제공하는 데 있다. 이를 통해 난민의 교육 접근성을 확대하고 난민의 자립을 지원하는 한편 한국이 국제사회의 책임 있는 일원으로서 인도주의적 가치를 실현하겠다는 설명이다.

이에 따라, 교육부는 정부 초청 외국인 장학사업 내 국제기구 트랙 중 난민 전형을 신설·운영한다. 유엔난민기구의 추천을 받은 학생 중 지망 대학과 국립국제교육원의 심사를 거쳐 최대 5명의 학생난민 장학생이 최종 선발된다. 이 과정에서 법무부는 선발된 학생에 대해 난민 지위 인정 여부 판단을 포함한 출입국 및 체류 관리를 담당한다.





최은옥 교육부 차관은 "이번 협약을 계기로 역량 있는 학생난민 장학생 지원에 동참함으로써 대한민국이 세계와 함께 성장하는 협력 모델의 강화에 일조할 것으로 기대된다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

