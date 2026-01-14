교원그룹 "개인정보 유출 우려 고객 수 554만명"

"960만명은 중복 포함된 수치"

교원그룹을 겨냥한 랜섬웨어 공격과 관련해 정보 유출 우려 대상 고객이 550만명을 넘어선 것으로 확인됐다.

교원그룹은 14일 "지난 10일 랜섬웨어 침해 정황을 신고하며 한국인터넷진흥원(KISA)에 제출한 고객정보 유출 우려가 있는 고객 정보는 554만명"이라며 "'가상 서버 600대'는 실제 장비로 만들어진 가상 서버를 모두 합친 수치로 실제 보유 중인 서버 장비는 30대"라고 설명했다.

서울 중구 교원그룹. 사진=강진형 기자aymsdream@

AD

앞서 일부 언론은 교원그룹이 보유한 전체 서버 800대 가운데 가상 서버 약 600대가 감염 영향 범위에 포함됐고, 랜섬웨어 감염으로 영향을 받은 주요 서비스 이용자가 중복 기준 약 960만명으로 추산된다고 보도한 바 있다.





AD

교원그룹은 "현재 데이터 외부 유출 정황을 확인한 단계로, 고객 정보가 실제로 포함됐는지 여부에 대해서는 관계 기관과 보안 전문기관과 협력해 정밀 조사를 진행 중"이라며 "고객정보 유출 사실이 확인될 경우 투명하게 안내하겠다"고 밝혔다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>