아일릿 '빌려온 고양이', 스포티파이 1억 스트리밍 돌파

그룹 아일릿(ILLIT)의 미니 3집 '밤'(bomb) 타이틀곡 '빌려온 고양이 (Do the Dance)'가 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 1억회를 돌파했다고 소속사 빌리프랩이 14일 밝혔다.

스포티파이에 따르면 '빌려온 고양이'는 12일 기준 누적 1억5만2601회 재생을 기록했다. 이는 아일릿 통산 다섯 번째 억대 스트리밍 곡이다.

2025년 6월 발매한 이 곡은 첫 데이트의 설렘을 가사에 담았다. 미국 음악 전문 매체 팝매터스(PopMatters)는 '2025년 최고의 K팝 15선'에 선정했다. 팝매터스는 아일릿이 경쾌한 이미지를 유지하면서도 새로운 음악적 시도를 했다고 평가했다.

아일릿이 지금까지 발표한 곡들의 스포티파이 합산 누적 재생 수는 23억회를 넘는다. 데뷔곡 '마그네틱'(Magnetic)은 K팝 그룹 데뷔곡 중 최단기간인 약 1년 7개월 만에 7억회를 돌파했다. '럭키 걸 신드롬'(Lucky Girl Syndrome), '체리시 (마이 러브)'(Cherish (My Love)), '틱택'(Tick-Tack) 등도 각각 1억회 이상 재생했다.





싱글 1집 타이틀곡 '낫 큐트 애니모어'(NOT CUTE ANYMORE)는 17일 자 미국 빌보드 '버블링 언더 핫 100'(Bubbling Under Hot 100) 7위에 올랐다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

