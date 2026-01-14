광산구의회 "광주·전남, 이미 하나의 생활권…통합 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14일 행정통합 지지 성명 발표

광주 광산구의회가 광주·전남 행정통합을 지지하며 통합 추진의 신속한 이행을 촉구했다. 광산구의회는 광주와 전남이 이미 하나의 생활권으로 작동하고 있는 현실을 들어, 행정 경계를 넘어선 권역 단위 통합이 지역 경쟁력과 주민 삶의 질을 높이는 해법이 될 것이라고 밝혔다.

14일 광주 광산구의회 앞에서 광산구의회 의원들이 광주·전남 행정통합 지지 성명 발표하고 있다. 광산구의회 제공

AD

광산구의회는 14일 박해원 의원(더불어민주당, 첨단1·2동)이 대표로 발표한 성명서를 통해 "광주·전남 행정통합은 더 미룰 수 없는 시대적 과제"라며 "지역의 미래 경쟁력 확보와 주민 삶의 질 향상을 위해 통합 추진에 적극 찬성한다"고 밝혔다.

의회는 먼저 산업·교통·경제·생활 전반에서 광주와 전남이 이미 하나의 생활권으로 기능하고 있음에도, 행정 경계로 인해 비효율과 책임 분산이 발생하고 있다고 지적했다.

이어 인구 감소와 고령화, 청년 유출, 산업 전환 등 지방이 직면한 구조적 위기 속에서 광주와 전남이 각각 대응하는 방식에는 한계가 있다며, 권역 단위의 통합과 협력이 필요하다고 강조했다.

구의회는 또 행정통합이 단순한 행정구역 확대가 아니라 정책 결정과 실행 역량을 강화하는 과정이라고 밝혔다. 통합을 통해 교통·산업·환경·재난 대응 등 다양한 분야에서 신속하고 일관된 정책 추진이 가능해지고, 이는 투자 확대와 일자리 창출, 인재 유입으로 이어지는 선순환 구조를 만들 수 있다고 덧붙였다.

특히 공항과 철도, 산업단지와 주거지가 결합된 광주의 핵심 거점인 광산구의 역할도 언급됐다. 구의회는 "광산구는 통합된 광역체계 속에서 전략적 역할을 수행할 수 있는 지역"이라며 "이번 통합은 광산구의 산업 경쟁력과 생활 인프라를 확장하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

아울러 광주광역시와 전남도에 통합의 명확한 목표와 실행 계획을 제시할 것을 요구했다. 통합이 실질적인 권한과 재정 확대로 이어질 수 있도록 정부와 국회의 제도적 지원도 함께 촉구했다.





AD

구의회는 "광주·전남 행정통합이 지역의 위기를 기회로 전환하고, 호남의 미래를 다시 설계하는 전환점이 되도록 책임 있는 역할을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>