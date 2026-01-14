동의과학대, 교수 대상 ‘AI EduVerse’ 운영…AI 수업 활용 역량 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생성형 AI 기반 수업 설계·평가까지…교수자 교육 혁신 본격화

동의과학대학교가 교수자의 인공지능 활용 역량 강화를 위해 생성형 AI 기반 교육 특강을 운영하며 교육 혁신에 속도를 내고 있다.

동의과학대학교(총장 김영도) 교수학습개발센터는 2025학년도 교수자의 AI 활용 교육 역량 강화를 위해 교수 대상 특강 프로그램 'AI EduVerse'를 운영했다고 14일 전했다.

AI EduVerse는 AI의 기본 개념과 최신 동향에 대한 이해를 바탕으로, 생성형 AI를 활용한 수업 설계와 수업 자료 제작, 교육 적용 사례 분석 등을 단계적으로 다루는 특강 프로그램이다. 급변하는 교육 환경 속에서 교수자가 생성형 AI의 교육적 활용 가능성을 탐색하고, 이를 수업 현장에 효과적으로 적용할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

이 특강은 'AI를 활용한 수업 설계 및 운영'과 'AI를 활용한 수업 평가 및 피드백'을 주제로 진행됐다. 생성형 AI를 수업 준비 단계부터 운영, 평가에 이르기까지 수업 전반에 체계적으로 적용할 수 있는 방안을 중심으로 구성해, 교수자들이 자신의 수업 환경에 맞는 AI 활용 전략을 구체화할 수 있도록 한 것이 특징이다.

조채영 동의과학대 교수학습개발센터장은 "AI EduVerse는 교수자가 생성형 AI를 단순한 기술이 아닌 교육 도구로 이해하고, 수업의 질을 높이는 방향으로 활용할 수 있도록 돕는 특강"이라며 "교수자의 수준과 요구를 반영한 주제별 AI 활용 특강을 지속적으로 운영해 나갈 계획"이라고 말했다.





AD

동의과학대학교 교수학습개발센터는 교수자 대상 AI 활용 교육과 함께 학생 대상 AI 활용 프로그램도 병행 운영하며, 대학 구성원 전반의 AI 활용 역량 강화를 적극 지원하고 있다.

동의과학대가 교수 대상 ‘AI EduVerse’를 운영하고 기념촬영하고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>