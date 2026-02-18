충주맨 후폭풍 멈췄다…후임자 '눈물 먹방' 190만 광클릭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김선태 주무관 후임, 계란 먹방 선보여

'충주맨' 김선태 주무관의 사직으로 구독자 이탈이라는 후폭풍에 휩싸인 충주시 유튜브 채널이 후임 최지호 주무관의 새 영상으로 다시 활력을 얻고 있다.

17일 오후 '충주시' 유튜브 채널에는 '추노'라는 제목의 46초 분량 영상이 게재됐다. 이는 김선태 주무관의 사직 선언 이후 처음 선보인 콘텐츠다.

최지호 주무관. 충주시 유튜브 캡처

영상에는 김 주무관과 함께 채널을 운영해 온 최지호 주무관이 등장한다. 최 주무관은 드라마 추노 속 이대길(장혁 분)로 변신한 모습으로 눈길을 끌었다. 최 주무관은 그동안 김선태 주무관과 함께 충주시 유튜브 영상을 함께 제작해온 인물이다. 최 주무관은 처음엔 계란을 먹으며 웃다가 점점 차오르는 슬픔에 고개를 숙인 채 끝내 오열했다.

극 중 이대길이 동고동락하던 인물들의 죽음을 애도하던 장면을 패러디한 것이다. 갑작스럽게 팀의 중심인물을 잃은 심정을 '추노'의 한 장면에 빗대어 표현했다.

대사 한마디 없는 짧은 영상이지만, 공개 14시간 만에 조회 수 190만회를 돌파하며 큰 관심을 모았다. 누리꾼들은 유튜브 영상에 18일 오전 8시 현재 1만1600여개의 댓글을 쏟아내며 호응하고 있다. 무엇보다 충주시의 위기를 최 주무관이 잘 막아냈다는 평가다.

김선태 주무관. 충주시 유튜브 캡처

이를 본 누리꾼들은 "지호씨는 행정직이 아니라 급한 불 끄는 소방직 공무원이었단 거임", "다다음주에 개강인 나보다 더 막막해 보임", "팀장님이 그리운 지호는 개추", "말 한마디 안했는데 짠하고 웃기네", "시즌2 오프닝 같네", "제갈량이 죽고 무너져가기 시작하는 촉나라에 강유 혼자 남은 느낌", "웃기다가도 딱하네", "지호씨 부담 장난 아닐 듯. 이분은 죄가 없습니다" 등 뜨거운 반응을 보였다.





앞서 지난 13일 김선태 주무관의 퇴사 소식이 전해졌다. 김 주무관은 공식 유튜브 채널 구독자를 97만 명까지 끌어올리며 활약해 왔다. 그러나 100만 구독자 달성을 앞두고 전해진 갑작스러운 퇴사 소식에 22만 명의 구독자가 이탈했다.





