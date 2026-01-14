지난해 광주 고용률 소폭 상승…전남은 하락

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호남데이터청 12월·연간 고용동향

광주 고용률 60.8%…0.2%P 상승

취업자수 77만6천명·자영업자 13만명

전남은 고용률 65.6%…0.5%P↓

2025년 12월 광주 고용동향. 국가데이터처 호남지방데이터청 제공

광주의 고용률이 소폭 증가하고 있지만, 아직 전국 평균을 밑도는 것으로 나타났다.

14일 국가데이터처 호남데이터청이 발표한 '2025년 12월·연간 고용동향'에 따르면 지난해 광주 고용률은 60.8%로 전년 대비 0.2%P(포인트) 상승했다.

2021년 58.2%, 2022년 58.6%, 2023년 60.1%, 2024년 60.6% 등 4년 늘고 있지만 전국 평균(62.9%)보다는 낮은 수치다.

광주의 취업자 수는 77만6,000명으로 전년 대비 2,000명(0.2%)이 늘었다. 산업별로는 광공업(5,000명·4.6%)과 제조업(5,000명·4.6%)을 중심으로 취업자가 늘었다.

농림어업(1만7,000명·8.5%)과 도소매·숙박·음식점업(1만2,000명·6.7%), 건설업(5,000명·5.8%)은 감소했다.

자영업자 수는 14만명으로 지난해보다 1만명(6.7%) 줄어들었다. 실업자 수는 2만6,000명으로 지난해보다 2,000명(7.9%) 증가했다. 실업률도 3.3%로 0.3%P 증가했다.

적극적인 구직에 나서지 않는 비경제활동 인구는 47만4,000명으로 지난해보다 6,000명(1.3%) 감소했다. 경제활동 인구는 80만2,000명으로 4,000명(0.4%) 증가했다.

지난해 전남의 고용률은 65.6%로 전년 대비 0.5%P 하락했다.

취업자 수는 99만7,000명으로 7,000명(0.7%) 감소하는 등 고용률과 취업자 수 모두 2년 연속 하락세를 보이고 있다.

업종별로는 전기·운수·통신·금융업(1만1,000명·15.6%), 제조업(5,000명·4.5%), 광공업(5,000명·4.4%) 종사자가 늘었다.

농림어업(1만9,000명·8.8%)과 도소매·숙박·음식점업(4,000명·2.2%), 건설업(1,000명·1.6%) 종사자는 줄었다.

자영업자 수는 29만명으로 지난해보다 7,000명(2.3%) 감소했다.

실업자 수는 3만1,000명으로 전년 대비 3,000명(9.2%) 늘었으며 실업률도 3.0%로 0.3%P 상승했다.





전남의 경제활동인구는 102만8,000명으로 4,000명(0.4%) 감소했고 비경제활동인구는 49만2,000명으로 4,000명(0.8%) 증가했다.





