'두쫀쿠'가 뭐길래…금융앱에 '지도'까지 등장[1mm금융톡]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'두바이 쫀득 쿠키' 열풍

토스, '두쫀쿠맵' 선보여

실시간으로 재고 알림 기능으로 인기

슈퍼앱 확장 전략의 일환



두쫀쿠맵에서는 두쫀쿠를 파는 가게 위치와 실시간 재고 상황을 알려준다. 토스 미니앱 두쫀쿠맵 캡처

AD

'두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)' 열풍이 거센 가운데 금융사 앱에 실시간 재고를 알려주는 지도 서비스까지 등장했다. '슈퍼앱'을 표방하는 금융사들이 생활 밀착형 서비스를 잇달아 탑재하며 '락인 효과(Lock-in·고객 잠금)' 노리기에 나선 모습이다.

14일 금융권에 따르면 토스는 최근 미니앱에 '두쫀쿠 맵' 기능을 탑재했다. 두쫀쿠 맵은 사용자 위치를 기반으로 인근 매장의 두쫀쿠 판매 여부와 재고 수량을 실시간으로 알려주는 서비스다.

두쫀쿠는 두바이 초콜릿에서 영감을 받아 한국에서 탄생한 디저트다. 두바이 초콜릿의 주재료인 카다이프(가늘게 만든 중동 지역의 면)와 피스타치오 크림을 버무려 속을 만들고 코코아 가루를 섞은 마시멜로로 동그랗게 감싼 디저트다. 특유의 말랑하고 쫀득한 식감이 특징이다. 아이돌그룹 아이브의 장원영이 지난해 9월 인스타그램 스토리에 두쫀쿠 사진을 게시하며 주목을 받기 시작했다.

기사 이해를 돕기 위한 두쫀쿠 이미지. 유튜브 채널 'Gombom' 캡처

두쫀쿠는 현재 전국 각지에서 판매되고 있으나, 오픈런 없이는 구하기 힘들 정도로 인기가 높다. 이 때문에 재고를 찾아 서울 전역을 발품 파는 이들이 늘면서 실시간 현황을 파악할 수 있는 두쫀쿠 맵 이용자도 급증했다.

금융과 무관해 보이는 기능이 금융 앱에 등장한 배경에는 최근 금융권의 '슈퍼앱 전략'이 자리 잡고 있다. 토스 창업자인 이승건 비바리퍼블리카 대표는 지난해 "금융 슈퍼앱을 넘어 일상의 슈퍼앱으로 진화하겠다"는 비전을 밝힌 바 있다. 토스는 외부 서비스를 앱 내에 연결하는 '앱 인 토스(Apps-in-toss)' 전략을 통해 게임, 쇼핑 등 다양한 기능을 확충하고 있다. 현재까지 토스 미니앱에 입점한 서비스는 약 520개에 달한다. 누적 이용자 수는 260만명, 누적 페이지뷰는 1500만회를 넘어섰으며 평균 체류 시간은 6.7분으로 집계됐다.





AD

토스는 이러한 전략을 통해 이용자 유입을 극대화하고 네이버·카카오와 같은 거대 플랫폼으로 도약할 기회를 엿보고 있다. 개인 개발자나 스타트업과의 협업을 통한 상생 효과도 거두고 있다는 평가다. 토스 관계자는 "이용자는 별도의 앱 설치 없이 토스 하나로 다양한 편의 서비스를 누릴 수 있고, 제휴업체는 토스의 방대한 이용자 층을 확보해 마케팅 및 디자인 비용을 대폭 절감할 수 있다"고 설명했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>