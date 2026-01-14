넥슨 'FC 온라인' e스포츠 대회 'FSL 스프링' 25일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3월 22일까지 진행

리그 간 연계성 강화

넥슨은 온라인 축구 게임 'FC 온라인'의 국내 e스포츠 대회 '2026 FSL 스프링'이 오는 25일 개막한다고 14일 밝혔다.

올해 FSL은 스프링과 서머 두 시즌에 걸쳐 진행된다. 8개 구단에서 4명씩 출전해 총 32명의 프로 선수들이 총상금 20억원을 두고 대결을 펼친다. 이번 시즌 대회는 오는 19일 조 지명식을 거쳐 25일 개막, 3월 22일까지 잠실 DN 콜로세움에서 진행된다.

이번 시즌부터 FSL에서 거둔 개인 성적은 포인트로 합산된다. 국제 대회 'FC 프로 마스터즈', 'FC 프로 챔피언스컵' 진출 여부를 가르는 팀 대회 'FTB' 대진에 차등 적용된다.





그룹 스테이지(예선)에서 승리한 16명은 녹아웃 스테이지(본선)로 진출하며, 탈락한 선수들은 2부 리그 '2026 FFL 스프링'에 합류해 경기를 이어간다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

