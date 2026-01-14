아이더세이프티, ‘시그니처 다운 발열베스트’ 필드테스터 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프리미엄 워크웨어 브랜드 아이더세이프티(EIDER SAFETY)가 리얼 워커의 실사용 의견을 반영한 제품 개발을 위해 '시그니처 다운 발열베스트 필드테스터'를 1월 12일부터 18일까지 모집한다.

이번 필드테스터 모집은 실제 작업 환경에서 활동하는 워커들이 제품 개선 과정에 직접 참여하도록 기획된 프로젝트로, 혹한기 야외 근무 시 착용감과 실사용 편의성을 보다 현실적으로 반영하기 위한 취지다.

모집 대상은 하루 평균 3시간 이상 야외에서 근무하는 근로자로, 필드테스트 기간 동안 시그니처다운 발열베스트를 착용하고 사용 경험에 대한 인터뷰 참여가 가능한 워커라면 누구나 지원할 수 있다. 특히 아이더세이프티의 제품 방향성과 취지에 공감하는 현장 워커들의 적극적인 참여가 기대된다.

선정된 필드테스터는 오는 1월 20일부터 2월 13일까지 약 3주간 실제 근무 현장에서 제품을 직접 착용하며 시그니처 다운 발열베스트를 체험하게 된다. 이후 2월 5일부터 13일 사이에 개별 일정에 따라 인터뷰가 진행되며, 인터뷰는 실제 근무 현장 또는 사전 협의된 장소에서 진행될 예정이다.

필드테스터에게는 시그니처 다운 발열베스트 제품과 함께 소정의 활동비가 제공된다. 체험 과정 중 제품 착용 사진 촬영이 진행될 수 있으며, 모든 테스트 종료 후 인터뷰 참여는 필수다.

아이더세이프티(EIDER SAFETY) 관계자는 "추운 겨울에도 묵묵히 현장을 지키는 워커들에게 실질적으로 도움이 되는 제품을 만들기 위해 이번 프로젝트를 기획했다"며 "현장의 생생한 목소리를 들려줄 많은 워커들의 참여를 기대한다"고 전했다.





한편 필드테스터 선정 결과는 1월 19일 개별 발표될 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

