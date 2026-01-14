中企 채용 어려움 해소 '기업인력애로센터', 올해 두 배 확충

기업인력애로센터 현장 조직

17개에서 올해 34개로

AI 기반 매칭 시스템도 구현

중소기업에 특화한 일자리 지원 플랫폼 '기업인력애로센터'가 올해 두 배 규모로 확대된다. 직원을 뽑는 데 어려움을 겪고 있는 중소기업을 지원하는 동시에 청년 일자리를 늘리기 위해서다.

14일 중소벤처기업진흥공단에 따르면 중소기업 현장의 일자리 애로를 원스톱으로 지원하는 '기업인력애로센터'가 기존 17개에서 올해 34개로 확대될 계획이다. 전국 17개 중진공 지역본부에서 운영하던 센터를 지부 단위로도 확대해 인력지원 정책 접근성을 높이고 지역 주력 산업 영위 중소기업을 중심으로 인재 매칭을 집중 지원한다는 전략이다.

기업인력애로센터의 가장 중요한 업무는 우수 중소기업과 청년 구직자를 매칭하는 것이다. 중진공은 현장 실태조사 등을 통해 구인 애로 기업을 발굴하고 채용 조건을 확인해 특성화고, 전문대, 직업전문학교 졸업생, 청년 장병 등의 구직자와 맞춤형 취업 매칭을 진행해 왔다. 정부 지원 사업의 실사 과정에서 중소기업 인력 수요를 파악해 구인 등록을 지원한 뒤 매칭지원센터의 전문 상담사가 맞춤형 인재를 매칭하는 방식이다.

기업인력애로센터 일자리매칭플랫폼 홈페이지

이번 확대 개편 추진은 이 같은 청년 일자리 매칭에서 기업인력애로센터가 뚜렷한 성과를 내고 있어서다. 중진공은 기업인력애로센터를 활용한 취업 지원 사업을 통해 지난해 1002개 중소기업으로 1735명의 청년 구직자 취업을 연계했다고 설명했다. 취업 연계 인력 중 34세 이하 청년 지원 비중이 71.4%였으며 제조업 취업 비율 48.5%로 집계됐다. 정부가 인증한 우수 기업에 취업 매칭된 비율도 절반 이상인 53.3%였다. 기업인력애로센터가 청년 구직자와 우수 기업을 연결해 중소기업 현장의 인력 애로 해소에 실질적으로 기여하고 있다는 얘기다.

이는 그간 중진공이 병무청, 한국장학재단 등 유관 기관과의 협업을 바탕으로 청년 장병, 청년 장학생 등 중소기업 인력 지원 방식을 다각화해온 데 따른 것이다. 또 청년층의 중소기업 유입 확대를 위한 디지털 채용지원 및 취업 지원 서비스 등을 강화해 왔다. 특히 단순한 매칭에 그치지 않고 기업에는 구인 공고 작성, 인공지능(AI) 기반 맞춤형 인재 추천, 1대 1 구인 컨설팅, 정책 연계 서비스 등을 제공했다. 구직자는 이력서 및 자기소개서 작성 지원, AI 모의 면접, 직무 적성 검사 등을 받을 수 있었다.





올해는 우수 중소기업에 청년 취업을 촉진하기 위해 기업인력애로센터 확대와 더불어 대기업 등의 교육 인프라를 활용해 직무 교육을 실시하고 협력 중소기업에 취업을 연계하는 사업에도 청년 교육생 참여 비율을 확대할 계획이다. 구인 기업과 구직자 소재지를 고려해 인접한 지역의 인재와 기업을 선별 매칭하는 AI 기반 매칭 시스템도 구현한다. 중진공 관계자는 "중소기업 현장에서는 여전히 인력 문제를 가장 큰 애로 사항으로 꼽는다"며 "올해 기업인력애로센터를 통해 구인난을 겪고 있는 중소기업에 다양한 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.





