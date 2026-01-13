김영록 "광주·전남 행정통합…첨단산업 판 키운다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특별법 2월 통과 강조…각 지역별 산업분산 배치

반도체 벨트·재정 인센티브로 지역 성장 견인

"통합특별시 완성 시 예산 손해보는 곳 없을 것"

김영록 전남도지사가 13일 오전 전남도청 브리핑룸에서 신년기자회견을 열고 광주전남행정통합의 향후 추진 방향을 설명하고 있다. 심진석 기자

AD

김영록 전라남도지사가 광주·전남행정통합을 밑거름 삼아 지역 내 첨단산업 육성에 행정력을 모으겠단 구상을 밝혔다.

김 지사는 13일 전남도청 브리핑룸에서 열린 신년 기자간담회에서 "대한민국 제1호 행정통합 특별시 출범을 목표로 속도를 내겠다"며 "첨단산업을 지역 곳곳에 고르게 배치해 인구증가로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

최근 국정기조와의 연관성도 강조했다.

김 지사는 "지난 9일 이재명 대통령은 광주·전남 국회의원 및 시도지사 초청 미팅 현장서 '그동안 호남배려가 없었다. 지난 과거동안 호남의 희생과 헌신에 대한 보상이 필요하다'고 했다"며 "행정통합을 통해 획기적인 재정인센티브 지원을 약속한 배경이다"고 말했다.

그러면서 "남부권 반도체 벨트구축을 위한 공론화가 이뤄지고 있다"라며 "첨단산업이 지역으로 유치될 수 있도록 기반조성 등 노력하고 있다. 대기업 유치를 통한 일자리창출 등 순기능이 이뤄질 수 있도록 하겠다"고 설명했다.

광주·전남행정통합 특별법 2월 통과의 중요성도 다시한번 강조했다.

김 지사는 "행정통합 완성의 선결조건은 특별법 통과라고 본다"며 "주민의견을 충분히 수렴하는 것도 중요하지만 시간상 물리적으로 어렵다. 관련법상 시·도의회 의견을 청취한 뒤 추진하는 것이 가장 현실적이다"고 밝혔다.

이어 "앞으로도 주민들을 설득하는 노력은 계속 이어갈 것이다"며 "오는 19일부터 이달말까지 전남 22개 시군을 대상으로 주민 공청회를 진행한다. 여기에 여러 플랫폼을 만들어서 의견을 청취할 계획이다"고 말했다.

끝으로 김 지사는"광주·전남 행정통합이 이뤄질 경우 전남 22개 시·군과 광주시 5개 자치구를 포함한 27개 시·군이 합쳐지는 통합특별시가 출범하게 된다"며 "어느 지역도 예산 부분에서 손해를 보는 일은 결코 없을 것이다"고 강조했다.





AD

또 "농촌 등 상대적으로 소외될 수 있는 지역이 발생하지 않도록 균형발전기금을 조성해 낙후 지역부터 우선 지원하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>