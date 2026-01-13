김병민, 버스파업 관련 "與, 무책임 공세로 혼란 부추기면 안돼"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"정치적 공방 아니라 문제 해결 필요"

페이스북 통해 與 정치인 겨냥 '일침'

김병민 서울시 정무부시장이 13일 시작된 서울 시내버스 파업과 관련해 여당 정치인들에게 "무책임한 정치공세와 허위사실로 시민의 혼란을 부추겨서는 안 된다"고 지적했다.

김 부시장은 이날 페이스북에 "서울시가 더 잘해야 한다는 지적과 질책 모두 겸허히 받아들인다"며 "다만 일부 여당 정치인들이 기본적인 사실관계와도 맞지 않는 주장으로 정치적 공세를 이어가는 것은 오히려 협상을 어렵게 만들고 시민 혼란만 키울 뿐"이라고 적었다.

서울 시내버스 노동조합이 13일 무기한 전면 파업에 돌입하면서 서울 시내버스 대부분이 운행이 중단되었다. 서울역 인근의 한 버스 정류장 전광판에 서울시내 버스 노선 위치가 '출발대기'로 표기되고 있다. 2026.01.13 윤동주 기자

앞서 서울 시내버스 노사 조정 결렬로 버스노조는 이날 오전 첫차부터 총파업을 개시했다. 오전 9시 기준 버스 운행률이 6.8% 수준으로 출근길 시민들이 불편함을 겪었다.

이와 관련해 김 부시장은 "서울시는 그간 시내버스 노사 양측과의 대화를 한 번도 멈춘 적이 없다"며 "시는 파업만은 막아보자는 절박한 마음으로 지방노동위원회 조정안을 수용하고 끝까지 설득했지만, 안타깝게도 협상은 결렬됐고 노조는 파업에 돌입했다"고 배경을 설명했다.

그러면서 "이번 협상은 지난해 대법원 판결과 '동아운수 2심 판결' 이후 준공영제 시내버스 임금체계의 새로운 기준을 어떻게 세울 것인가라는 매우 중대한 문제를 다루고 있다"며 "여기서 잘못된 선례를 남기면 그 영향은 서울을 넘어 전국 공공운수·공공서비스 전반으로 확산할 수 있다"고 했다.

이어 "노조 요구를 무조건 수용할 경우 감당하기 어려운 인건비 부담이 공영버스 시스템 자체를 위축시키고 서울시 재정에 큰 부담이 되어 결국 시민의 물가 부담으로 돌아올 우려도 있다"고 부연하기도 했다.





김 부시장은 "정치적 책임 공방이 아니라 문제 해결이 필요한 시점"이라며 "누군가를 공격하는 것이 아니라 시민의 불편을 하루라도 빨리 끝내는 것이 가장 중요하다. 여당 역시 정치공세가 아니라 책임 있는 자세로 문제 해결에 함께해 주시길 요청드린다"고 재차 강조했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

