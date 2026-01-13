현대커머셜, '더 뉴 엑시언트' 저금리 프로모션

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트랙터·덤프차종 60개월 최저 2.69%

현대커머셜이 현대자동차 상용 전문 모델 '더 뉴 엑시언트' 저금리 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

현대자동차 엑시언트. 현대차

프로모션을 이용하면 신용등급 및 대출 기간과 상관없이 특별 금리 할인을 적용받을 수 있다. 대상은 현대차 엑시언트 트랙터, 덤프 차종 구매 고객이다.

예컨대 화물차주들의 선호도가 높은 60개월을 기준 6.4%를 적용받던 고객은 2.41%포인트를 할인한 3.99%에 대출할 수 있다.

현대카드로 차량 금액의 50%를 결제하면 추가 1.3%포인트를 할인받아 최저 2.69%의 금리로 엑시언트를 구매할 수 있다.

프로모션은 새해를 맞이해 차주들의 구매 부담을 완화하기 위해 마련됐다.





현대커머셜 관계자는 "운송업 차주들이 합리적인 비용으로 엑시언트를 구입할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 상용차 고객에게 필요한 다양한 기회를 마련할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

