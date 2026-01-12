생활폐기물 직매립 금지…인천시, 공공·민간소각 병행 안정적 처리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시는 이달부터 수도권매립지에 생활폐기물 직매립이 금지됨에 따라 공공·민간 소각시설을 통해 생활폐기물을 안정적으로 처리 중이라고 12일 밝혔다.

지난 1∼8일 인천지역 내 소각 대상 생활폐기물 총발생량은 7429t으로 이 중 6568t(89%)은 공공소각, 861t(11%)은 민간소각 방식으로 각각 처리했다.

지난해까지 인천에서 발생한 1일 평균 870t의 소각 대상 생활폐기물은 송도·청라 공공소각시설에서 대부분 소각 처리되고 나머지 190t가량만 수도권매립지에서 직매립 방식으로 처리됐다.

그러나 올해부터 직매립 금지로 생활폐기물을 직접 땅에 묻지 못하고 소각재만 매립하는 방식으로 변경됨에 따라 인천 기초자치단체들은 공공·민간소각을 병행하고 있다.

현재 중구, 계양구, 서구가 생활폐기물 처리 민간업체와 계약 체결을 마쳤고 강화군, 부평구는 계약을 준비 중이다. 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구는 평상시에는 공공소각 방식 처리에 문제가 없어 공공소각시설 대정비 기간 이전인 오는 3월 중 민간업체 계약 체결을 완료할 계획이다.

기후에너지환경부와 인천시, 군·구, 인천환경공단은 생활폐기물이 원활하게 처리되도록 비상상황반을 운영하고 있다. 시는 군·구와 함께 민간처리시설을 점검하는 등 만일의 상황에 대비하고 있다.

시는 비상 상황 발생시 공공소각시설 저장조 여유 물량을 최대한 확보하고, 송도와 청라 공공소각시설 간 교차 반입을 추진하는 한편 공공소각시설 가동 일수를 늘려 대응할 방침이다.





인천시 관계자는 "생활폐기물이 안정적으로 처리되도록 철저히 하고, 예외적으로 발생하는 생활폐기물 직매립량 역시 매립 제로화를 목표로 지속해서 감축해 나가겠다"고 밝혔다.





