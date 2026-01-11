광주상의 "행정통합으로 미래 경쟁력 확보…정부 지원 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강기정 광주시장(왼쪽)과 김영록 전남지사가 9일 광주 김대중컨벤션센터에서 ‘광역지방정부 출범을 위한 공동발표문’을 발표한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 송보현 기자

광주상공회의소가 광주·전남 행정통합은 지역의 생존과 미래 경쟁력 확보를 위해 필수적이라며 정부의 획기적인 지원을 기대했다.

광주상의는 지난 9일 성명을 내고 "광주·전남 행정통합에 대해 대통령이 밝힌 획기적인 지원 약속을 높이 평가하며, 행정통합의 신속한 추진을 적극 환영한다"며 이같이 밝혔다.

광주상의는 "현재 광주·전남 지역이 직면한 인구 감소, 산업 기반 약화, 재정 자립도 저하 등 복합적인 위기는 개별 지자체의 노력만으로는 극복하기 어려운 구조적 한계에 이르렀다"며 "이번 행정통합 논의는 선택의 문제가 아니라 지역의 생존과 미래 경쟁력 확보를 위한 시대적 요구다"고 강조했다.

이어 "행정통합이 실현될 경우 광주·전남은 AI·에너지·미래모빌리티 등 첨단산업 육성을 비롯해 대규모 국가 인프라 사업 유치, 광역 교통망과 물류 체계의 효율적 구축, 행정·재정 권한의 실질적 강화를 통해 지역 일자리 창출과 지속가능한 성장 기반을 확고히 마련할 수 있을 것이다"며 "행정통합의 성공을 위해서는 형식적인 통합이 아닌 실질적인 권한 이양이 반드시 전제돼야 한다"고 설명했다.

또한 "특별법 제정을 통해 재정·행정·산업 분야에서 중앙정부 권한이 과감하게 이양되고, 정부가 약속한 지원이 제도적으로 뒷받침돼야 한다"며 "통합 지방정부가 자율성과 책임을 바탕으로 지역 발전 전략을 설계할 수 있어야 한다"고 말했다.





끝으로 "이번 광주·전남 행정통합이 정부의 전폭적인 지원을 토대로 국가균형발전의 모범 사례로 자리매김할 수 있도록 적극 협력해 나가겠다"고 덧붙였다.





