부산교육청, 4대 역점과제 본격화… 부산교육 운영계획 발표

AI 인간중심 교육·맞춤학습·안심교육·시민교육… 공교육 경쟁력 강화

부산시교육청이 2026년을 맞아 디지털·인공지능 환경 변화에 대응하고 공교육의 질을 높이기 위한 4대 역점과제를 본격 추진한다.

부산시교육청은 6일 오전 시교육청 별관 국제회의실에서 신년 기자회견을 열고 ▲AI 시대를 선도하는 인간중심 미래교육 ▲학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육 ▲교사와 학생을 모두 지키는 안심교육 ▲지혜로운 인재로 성장하는 시민교육을 핵심 과제로 제시했다.

김석준 교육감은 "취임 이후 9개월 동안 부산교육 정상화를 위해 전력을 다해왔다"며 "공공기관 종합청렴도 2등급 달성, 교육부 시도교육청 평가 최우수 선정 등으로 부산교육의 저력을 입증했다"고 말했다. 이어 "2026년은 사람 중심 미래교육을 본격화하는 전환점이 될 것"이라고 강조했다.

부산교육청은 우선 AI 활용 역량과 인문·예술·체육 교육을 결합한 '인간중심 미래교육'을 추진한다. 디지털·AI 기반 교수학습 혁신을 바탕으로 '부산 미래형 학교' 모델을 구축하고, AI 튜터 'BeAT'를 학교 현장에 확대 보급한다. 생성형 AI 활용 가이드라인과 인공지능 윤리교육도 함께 강화한다.

학생의 창의·비판적 사고력 강화를 위해 국제바칼로레아(IB) 연구학교를 16곳으로 확대하고, 탐구 중심 수업·평가 모델의 일반화를 추진한다. 독서 플랫폼 '책열매'와 '1학교 1예술동아리', '1학생 1스포츠 활동' 등 인문·예술·체육교육도 확대 운영한다.

기초학력과 정서 성장을 함께 지원하는 맞춤교육도 강화된다. 초등학교를 중심으로 문해력·수리력 향상 프로그램을 운영하고, 중학교는 자기주도학습 역량 강화를 위한 '곰곰이 프로젝트'를, 고등학교는 심화 학습과 진로·진학 연계를 강화한다. 저소득층 학생을 위한 교사 멘토링 기반 '온다 프로그램'도 새롭게 도입된다.

학생 마음 건강을 위해 사회정서교육 프로그램 '프로젝트 B30'을 운영하고, 학생맞춤통합지원 체계를 통해 학습·정서·복지 등을 통합 지원한다. 진로·진학 분야에서는 '부산진로진학지원센터'와 AI 기반 '진학 PEN AI'를 고도화해 맞춤형 상담을 확대한다.

교권 보호와 학생 안전을 위한 안심교육도 주요 과제다. 교권 보호 원스톱 시스템을 강화하고, 교육활동보호센터를 중심으로 법률·민원 대응을 지원한다. 교원 업무 경감을 위해 AI 비서 'PenGPT'를 고도화하고, 고등학생 원거리 통학차량 지원도 시범 운영한다.

시민교육 분야에서는 민주시민·역사·해양·환경·글로벌 교육을 연계해 공동체 역량을 키운다. 체험형 역사교육과 헌법 교육, 해양수도 부산의 특성을 살린 해양교육 확대와 함께, 부산항 개항 150주년을 계기로 한 교육 프로그램도 추진한다.

부산교육청은 이와 함께 사립유치원 무상교육을 전면 시행해 유치원부터 고등학교까지 무상교육 체계를 완성할 계획이다.





김석준 교육감은 "AI 시대에도 교육의 중심은 사람"이라며 "학생이 행복하고 교사가 존중받는 부산교육을 시민과 함께 만들어가겠다"고 밝혔다.

부산시교육청.

