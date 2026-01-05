광명시, 매년 1월5일 '광명기후인권의 날' 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'1.5℃ 광명 기후인권의 날' 선포식 개최

박승원 시장 "기후위기는 시민 삶·인권 문제"

경기도 광명시가 기후 위기를 시민 삶과 인권의 문제로 선언하고 매년 1월 5일을 '광명 기후인권의 날'로 지정했다.

광명시는 5일 시청 대회의실에서 이런 의지를 담은 '1.5℃ 광명 기후인권의 날' 선포식을 개최했다.

광명시가 5일 시청 대회의실에서 개최한 '1.5℃ 광명 기후인권의 날' 선포식에서 박승원 광명시장(맨앞 테이블 가운데)이 시민들과 함께 기후인권 확산 의지를 다짐하고 있다. 광명시 제공

'1.5℃ 광명 기후인권의 날'은 2015년 파리협정의 핵심 목표인 '지구 평균기온 상승 1.5도 이내 제한'을 상징해 지정했다.

이날 선포식은 기후위기를 단순한 환경 이슈를 넘어 시민의 기본권과 직결된 인권 문제로 규정하고, 이를 사회적 실천으로 확산시키겠다는 의지를 담았다.

박승원 광명시장은 "기후위기는 환경의 문제가 아니라 시민의 삶과 인권의 문제"라며 "이번 선포식을 계기로 모든 시민이 존엄하게 살아갈 수 있는 기후인권도시 광명을 시민들과 함께 만들어 가겠다"고 말했다.

시만 100여명이 참석한 이 날 행사에서는 '기후위기 속에서 인간의 존엄을 비추다'를 주제로 한 라이트 드로잉 퍼포먼스도 열렸다. 이와 함께 지역 아동·장애인·이주민이 무대에 올라 모두를 포용하는 사회를 향한 '기후정의'의 의미를 상징적으로 전했다.

행사에서는 인권학자인 조효제 성공회대학교 명예교수가 초청 강연자로 나서 '기후위기 속 인간의 존엄'을 주제로 강연도 진행했다.





시는 앞으로 기후위기 대응 정책 전반에 인권 관점을 적극적으로 반영하고, 기후인권조례 제정과 기후인권연대 구성도 추진할 방침이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

