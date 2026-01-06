YD인테리어, ‘2025 대한민국 환경 ESG 공헌대상’ 및 ‘서울시의회 최우수상 표창’ 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

YD인테리어가 '2025 대한민국 환경 ESG 공헌대상' 및 '서울특별시의회 최우수상 표창'을 수상, 환경 보호와 지속 가능한 주거환경 조성에 기여한 공로를 인정받게 됐다.

'2025 대한민국 환경 ESG 공헌대상'은 환경감시국민운동본부가 주관하는 시상으로 환경·사회·거버넌스(ESG) 가치를 실천하는 기업과 개인을 대상으로 수여된다. 시상식은 2025년 12월 27일, 여의도 국회의원회관에서 진행됐다.

YD인테리어는 인테리어 시공 전 과정에서 친환경 자재와 저유해 마감재를 우선 적용하며 안전하고 지속 가능한 주거공간을 구현해 왔다. 디자인 완성도 뿐 아니라 시공 과정 전반의 환경적 영향을 고려한 운영 방식이 이번 평가에서 긍정적으로 작용했다.

또한 YD인테리어는 환경 보호 및 지역사회 발전에 기여한 공로를 인정받아 서울특별시의회 최우수상 표창을 수상하기도 했다.

YD인테리어 김상욱 대표는 "환경을 고려한 인테리어는 선택이 아니라 필수라고 생각한다"며 "ESG 가치 실천에 대한 기업의 노력을 공식적으로 인정받게 돼 기쁘며, 앞으로도 ESG 기준을 바탕으로 책임 있는 시공과 공간 조성을 이어 나가겠다"고 말했다.





한편, YD인테리어는 실내건축면허와 벤처기업 인증을 보유한 인테리어 기업으로 체계적인 시공 관리 시스템을 기반으로 한 서비스를 제공하고 있다.





