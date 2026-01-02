강훈식 "李대통령도 '이혜훈 지명' 도전적 과제로 인식"…청문회서 검증

"후보자도 처음엔 매우 놀라고 충격적으로 받아들여"

"李대통령, '무지개 색' 만들어야 한다는 문제의식"

추가'보수 인사' 중용 가능성도 열어둬

강훈식 대통령비서실장이 이혜훈 후보자 인선과 관련해 이 대통령도 이 사안이 도전이라는 걸 알고 있다면서도 더 많은 국민과 함께 가기 위해 통합의지를 보여줘야 한다는 문제의식이 있었다고 밝혔다. 이 후보자가 처음 제안을 받았을 때 매우 놀라고 충격적으로 받아들인 것으로 안다고도 전했다.

강 실장은 2일 유튜브 채널 '겸손은 힘들다 김어준의 뉴스공장'에 출연해 "이 대통령도 도전이라는 사실을 알고 있다"면서도 "우리가 도전하지 않으면 풀기 어려운 문제라고 인식하고 계신다"고 말했다. 그는 "내란과 계엄에 관련된 발언도 보고받았고, 사과 의지도 확인하셨다"라고도 덧붙였다.

그러면서 강 실장은 "대통령 표현으로 '잡탕'이 아니라 '무지개색'을 만들어야 하는 것 아니냐는 문제의식"이라며 "이 도전이 잘 됐으면 하는 생각이다. 지금으로선 청문회까지 후보자 정책 비전과 철학이 검증될 것이라 본다"고 했다. 이어 "(이 후보자가) 처음 제안을 받았을 때는 매우 놀라고 충격적으로 받아들인 것으로 안다"고 말했다.

이 후보자가 수락한 이유에 대해 강 실장은 통합 의지에 대한 진심이 통한 결과다고 해석했다. 그는 "대통령의 '진영을 넘는 시도'에 후보자도 큰 공감이 있었던 것으로 안다"고 말했다. 이어 "나라 경제를 살리려면 모든 힘을 모아야 한다는 인식을 같이하고 있었다고 본다"며 "그런 공감이 (수락으로) 이어진 것"이라고 설명했다.

일각에서 제기되는 "우리 진영에도 훌륭한 사람이 많지 않으냐"는 지적에 대해서는 "물론 우리 진영에도 훌륭한 분이 많다"면서도 "대통령이 그걸 부정하는 게 아니라, 이런 도전적 과제를 통해 더 많은 국민에게 통합의지를 보여주자는 취지"라고 설명했다.





강 실장은 공석인 해양수산부 장관 등에 추가적인 '보수 인사' 중용 가능성을 열어뒀다. 그는 "계속된다고 말할 수는 없다"면서도 계엄·내란과 관련해 명백한 문제가 있는 경우는 배제해야겠지만 특정 진영을 의도적으로 배제할 이유는 없지 않으냐는 인식이 있다고 설명했다.





