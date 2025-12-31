임원 인사
<승진>
◇ 상무
▲ 금융소비자보호본부장 류시웅 ▲ 채권본부장 김정곤
<신규 선임>
◇ 전무
▲ 감사본부장 정해덕
◇ 상무보
▲ IT본부장 박정의
<이동>
◇ 상무보
▲ 마케팅본부장 성홍기 ▲ 경영전략본부장 정호철 ▲ S&T본부장 이용우
단장/실장/센터장 및 부서장(팀장) 인사
<신규 보임>
◇ 단장
▲리테일영업추진단장 정성원 ▲ 경영혁신단장 송정웅
◇ 실장
▲ FI운용실장 김우형 ▲ 영남영업실장 최준호
◇ 센터장
▲ 부산중앙WM센터장 임수정 ▲ 울산전하WM센터장 황용섭
◇ 부서장(팀장)
▲ IT기획보안부장 권희락 ▲ IB투자부장 여원 ▲ 울산지점장 이범진
▲ 영업추진부장 최경우 ▲ PF관리팀장 박현준 ▲ IT정보팀장 김민준
<이동>
◇ 센터장
▲ 서울금융센터장 이승환 ▲ 대구WM센터장 김찬곤 ▲ 도곡WM센터장 주은화
◇ 부서장
▲ 금융상품법인부장 전병길 ▲ 주식법인부장 남우성
▲ 패시브운용부장 김신범 ▲ 채권투자부 이영진 ▲ IT트레이딩운영부장 오세용
▲ IT금융상품부장 김윤석 ▲ IT플랫폼부장 최진혁
팀장 인사
<신규 보임>
▲ IT기획보안부 IT보안팀장 이용석 ▲ IT트레이딩운영부 IT파생팀장 윤동희
▲ 해외증권여신부 해외증권팀장 신형승
<이동>
▲ 영업추진부 고객만족센터(팀장) 배정자
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
