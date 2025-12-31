iM증권, 2026년 조직 개편 단행…"전통 IB 영업력 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

iM증권이 2026년 자본효율성을 극대화하는 혁신 경영을 통해 지속 가능한 단단한 회사로 도약하기 위한 정기 조직 개편 및 인사를 단행했다.

이번 개편의 핵심은 '영업조직 재편을 통한 수익성 확대', '전통 IB 영업력 강화', '견고한 리테일 도약 및 마케팅 역량 확대', '미래혁신 동력 확보'로 요약된다.

먼저, 자본을 직접 투입하지 않고도 안정적인 수익을 창출할 수 있는 중개 비즈니스 확대에 나선다. 이를 위해 영업기획부문에 금융상품법인부를 배치하고, 수탁솔루션부를 신설해 저위험 수익원 비즈니스를 확대할 방침이다.

전통 IB 영역의 경쟁력을 강화하기 위해 IB 본부를 기능별로 세분화하여 ECM부를 IB II 본부로 편제했다. 이로써 IB I 본부는 DCM 업무에 집중하고 IB II 본부는 ECM 업무에 집중하도록 했다.

PF 금융단에는 PF 관리팀을 신설했다. 기존 사업장에 대한 재구조화와 정상화에 만전을 기하도록 했으며, 홀세일본부는 S&T(Sales & Trading)본부로 개편하고 대차스왑부를 편제해 운용 역량을 강화했다.

리테일 부문은 영업과 지원기능을 명확히 분리해, 각 부문에 대한 전문성과 역량을 강화할 계획이다. 리테일본부는 리테일 영업추진단으로 개편하고 영업추진부를 배치해 현장 중심의 영업 추진에 집중한다. 또 마케팅본부를 신설해 마케팅기획부, 상품연금부, 해외증권부, 신탁부, 랩운용부 등을 통합 편제, 전사적 상품경쟁력을 높이고, 마케팅 컨트롤타워 역할을 수행한다.

이와 더불어 경영지원실을 경영혁신단으로 변경하고 산하에 미래혁신부를 신설했다. 경영 전반의 혁신과 신규 비즈니스 기획을 주도해 회사의 미래 경쟁력을 확장하고자 한다.

성무용 iM증권 사장은 "이번 조직 개편은 지속가능한 단단한 회사로 도약하기 위해 성장 동력을 확보하고 지원 부분에 대한 기능을 강화하는 데 초점을 맞췄다"며 "자본 효율 기반의 혁신 경영을 통해 시장 변화에 흔들리지 않는 안정적인 성장을 이어갈 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.





iM증권은 조직 개편과 더불어 임원 및 부서장 인사도 단행했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

