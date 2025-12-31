동의과학대 한방약재과 졸업예정생들, 장학금 890만원 기탁

성인학습자 24학번 전원 참여… “배움에 대한 감사, 후배 사랑으로 잇다”
동의과학대학교(총장 김영도) 한방약재과는 최근 24학번 졸업 예정 학생들이 다가오는 졸업을 기념해 총 890만원의 장학금을 기탁했다.
이번 장학금 기탁에는 한방약재과 24학번 졸업 예정 학생 전원이 참여했다. 이들은 모두 성인학습자로, 학업과 일, 가정을 병행하며 대학 생활을 성공적으로 마무리해 왔으며, 그 과정에서 받은 배움과 학교의 지원에 대한 감사의 마음을 모아 뜻깊은 나눔을 실천했다.
동의과학대학교 한방약재과는 2020년부터 졸업생들의 자발적인 기부 전통을 이어오며 모교와 후배 사랑을 실천하고 있다. 현재까지 누적된 장학금 기탁액은 총 2935만원에 달한다. 이번에 기탁된 장학금 역시 장학기금으로 적립돼 후배들의 학업 지원은 물론, 한약 제품 개발 활동 등 학과 발전을 위한 다양한 분야에 활용될 예정이다.
24학번 졸업 예정 학생들은 "학업과 일, 가정을 함께하기는 쉽지 않은 여정이었지만, 한약과 배움에 대한 열정으로 이 자리에 설 수 있었다"며 "배움에는 끝이 없는 만큼, 대학에서 얻은 소중한 경험과 지식을 후배들과 나누고 싶다"고 기부 취지를 전했다.
동의과학대학교 한방약재과는 전국 유일의 한약재 전문 2년제 학과로, 전통 한의학을 기반으로 한 건강관리와 실용적인 한약 제품 개발 교육을 통해 성인학습자들의 전문성과 실무 역량 강화를 꾸준히 이어오고 있다.
