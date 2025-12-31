"새해 소원 남기고 쿠폰 받자"…공영홈쇼핑, 신년 이벤트 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

작성자 전원에게 2000원 쿠폰

말 그림 퍼즐 풀면 적립금도 지급

공영홈쇼핑이 신년 맞이 '새해에는 말이야' 이벤트를 진행한다고 31일 밝혔다.

오는 1월 15일까지 공영홈쇼핑 모바일 앱을 통해 새해 소원을 댓글로 남긴 작성자 전원에게는 2000원 쿠폰이 지급된다. 쿠폰은 2만원 이상 구매 시 적용된다. 유효기간은 발급일로부터 7일이다.

병오년 '붉은 말'의 해를 맞아 말 모양의 그림 퍼즐을 풀면 적립금도 받을 수 있다. 추첨을 통해 퍼즐에 3회 이상 참여한 고객 중 2000명에게는 1000원, 6회 참여한 고객 중 1000명에게는 3000원의 적립금을 지급한다. 적립금은 오는 1월30일까지 지급되며 유효기간은 30일이다.

공영홈쇼핑에 신규로 가입했거나, 최근 3달간 구매한 이력이 없는 고객을 대상으로는 '웰컴 10% 할인 쿠폰'을 지급한다. 3만원 이상 상품에 대해 최대 1만원까지 할인받을 수 있다. 해당 쿠폰을 사용한 고객에게는 2000원의 '웰컴 적립금'을 추가로 증정한다.





공영홈쇼핑 관계자는 "신년을 맞아 우리 중소기업, 농축수산인과 상생할 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"며 "새해에도 공적 유통플랫폼의 가치를 실현할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

