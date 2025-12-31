셀트리온 "4분기 매출 1조2800억·영업익 4700억 전망"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

역대 최대 분기 매출·영업이익 달성 예상

전년比 매출 20%, 영업이익 140% 증가

셀트리온은 31일 공시를 통해 올해 4분기 연결기준 매출액 1조2839억원, 영업이익 4722억원의 실적을 달성할 것으로 예상한다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 20.7%, 영업이익은 140.4% 증가한 수치다.

4분기 실적 전망치가 확정되면 올해 연 매출액은 전년 동기대비 15.7% 증가한 4조1163억원, 영업이익은 136.9% 증가한 1조1655억원에 달한다. 연 매출액 4조원, 영업이익 1조원 돌파는 사상 최초다.

이는 기존 주력 제품들의 안정적인 성장세 속에 고수익성 신규 제품들이 글로벌 시장에 안착해 판매 증가를 빠르게 견인한 결과로 분석된다. 4분기에 램시마SC(미국 제품명 짐펜트라), 유플라이마, 베그젤마, 스테키마 등 신규 제품들은 모두 두자릿수 이상의 성장률을 기록할 것으로 파악됐고, 매출에서 차지하는 비중도 60%를 넘어설 것으로 예상된다.

수익성은 향후 가속화할 전망이다. 2023년 12월 진행한 셀트리온헬스케어와의 합병 영향이 완전 해소됐기 때문이다. 특히 영업이익에 불가피한 압박으로 작용했던 합병 전 고원가 재고 소진 및 개발비 상각이 마무리되고, 생산 수율 개선까지 더해지면서 향후 영업이익은 늘어날 전망이다.

이익 성장과 전망은 수치의 개선으로도 확인된다. 올해 4분기 기준 매출원가율은 잠정 36.1%로 지난 3분기 39% 대비 1분기 만에 약 3%p 감소세를 보였다. 특히 4분기 상각전영업이익(EBITDA)은 5389억원으로 역대 분기 최대치를 기록할 전망이다. 회사는 원가율 감소와 수익성 확대를 위한 성장 전략을 꾸준히 이어가겠다는 복안이다.

장기적인 성장을 위한 생산 측면의 확장도 이뤄지고 있다. 회사는 연말까지 일라이 릴리의 미국 뉴저지주 브랜치버그 소재 바이오의약품 생산 공장의 인수를 완료하고, 내년부터 본격적인 위탁생산(CMO) 제품 공급과 미국 판매 제품 생산 준비에 돌입할 방침이다.

위탁개발생산(CDMO) 사업 중장기 전략도 수립했다. 설비투자 및 생산 인프라 구축은 셀트리온과 미국 자회사가 맡고, 해당 시설을 활용하는 CDMO 사업의 글로벌 영업 및 프로젝트 관리는 지난해 설립한 CDMO 전문 자회사 셀트리온바이오솔루션스가 전담한다. 기존 CDMO 사업 로드맵의 기조를 유지하면서 대외 환경 변화에 유연하게 대처하고 글로벌 고객사 대응력을 강화하기 위한 조치다. 이 밖에 국내에도 신규 완제의약품(DP) 및 원료의약품(DS) 생산시설을 다수 확보할 계획이다.





셀트리온 관계자는 "최종 실적이 나오기까지의 시장 변동성을 고려해 보수적 가정을 적용했다"며 "2026년부터는 고수익 제품군을 토대로 내실 있는 성장에 집중할 것"이라고 했다.





