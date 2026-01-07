본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[2026 경제·금융 전망 포커스]③위기의 보험산업…본업 꺾이는데 규제는 겹겹

최동현기자

입력2026.01.07 06:00

시계아이콘03분 31초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

지난해 3분기 보험손익 30% 급감…5세대 실손·자동차 보험료 인상 노림수
책무구조도 대상 확대…기본자본 킥스 등 규제 강화
요양사업·펫보험 등 신시장 확대 주력…보험사기·해킹 방지책 마련도

편집자주병오년 새해가 밝았다. 올해 우리나라 경제는 비상계엄 사태 후폭풍으로 초저성장에 그쳤던 지난해를 뒤로하고 본격적인 성장률 개선에 나선다. 다만 성장률에 짙은 어둠이 찾아오면 이후 더 밝은 빛을 냈던 과거와 비교하면 미미한 수준의 반등에 그칠 것이란 전망이다. 보호무역주의 확산에 따른 전 세계 공급망 변화, 우리나라 반도체 수출 호조를 이끌고 있는 인공지능(AI) 대세론의 지속 여부, 고환율과 부동산 문제 등 지켜봐야 할 핵심 변수가 산적해 있다. 은행업은 가계대출 억제 정책 등이 수익에 하방 압력으로 작용하는 데다 기업 대출 경쟁도 본격화하면서 만만치 않은 한 해를 맞을 것으로 보인다. 보험업 역시 본업 부진과 규제 강화 등으로 수익성과 건전성이 위협받을 전망이다. 녹록지 않은 상황 속에서 금융당국 정책·감독의 열쇠 말은 가계대출 규제와 생산적 금융, 금융소비자 보호다. 가계대출 총량 규제를 지속하면서 생산적 금융을 위한 규제 완화와 인센티브에 집중한다는 방침이다. 우리나라 경제와 금융산업 및 정책이 올해 '붉은 말'의 기운을 안고 돌파해야 할 주요 과제를 4회에 걸쳐 짚어 본다.

올해 보험산업은 불확실한 경제 여건 속 본업 부진과 규제 강화, 녹록지 않은 투자 환경 등으로 수익성과 건전성이 위협받을 전망이다. 저출산·고령화로 구조적 한계에 부딪힌 보험사들은 비용효율화와 인수합병(M&A) 등을 통해 체질 개선에 나설 것으로 보인다. 펫보험·요양사업 등 신시장 개척과 인공지능(AI)을 활용한 디지털 전환, 소비자 보호 강화와 생산적 금융 참여 등도 주요 과제가 될 전망이다.


[2026 경제·금융 전망 포커스]③위기의 보험산업…본업 꺾이는데 규제는 겹겹 보험사 성장세가 꺾이는 모습을 챗GPT로 표현한 이미지. 챗GPT
AD


본업 성장세 꺾인 보험산업…5세대 실손·자동차 보험료 인상 카드 반전 이끌까

7일 금융권에 따르면 지난해 3분기 누적 기준 보험사 53곳의 당기순이익은 11조2911억원으로 전년 동기 대비 15% 감소했다. 보험 본업만 놓고 보면 수익성 악화가 더 두드러진다. 같은 기준으로 보험사 보험손익은 8조5871억원으로 전년 동기와 비교해 30.1% 급감했다.


보험사가 본업에서 고전하는 건 실손보험과 자동차보험 등 주요 보험상품의 손해율이 갈수록 악화하고 있기 때문이다. 현재 보험사들이 판매중인 4세대 실손보험 손해율은 지난해 3분기 기준 147.9%에 육박했다. 보험료로 100만원을 거둬들여도 148만원을 내줬다는 얘기다. 과거에 팔았던 1세대(113.2%)·2세대(112.6%)·3세대(138.8%) 실손보험 손해율도 모두 100%를 웃돌았다. 2020년부터 2024년까지 5년간 실손보험 누적 적자는 10조원을 넘어섰다.


보험사들은 적자 부담을 낮추기 위해 올해 실손보험료를 평균 7.8% 올리기로 했다. 손해율이 가장 높은 4세대는 20%, 3세대는 16%, 2세대는 5%, 1세대는 3% 각각 인상된다.



[2026 경제·금융 전망 포커스]③위기의 보험산업…본업 꺾이는데 규제는 겹겹

지난해 손해율이 손익분기점을 넘어선 자동차보험도 올해 1%대 인상이 유력하다. 지난해 11월 누적 기준 대형 손보사 4곳(삼성화재·DB손해보험·현대해상·KB손해보험)의 자동차보험 손해율은 86.2%로 전년 동기 대비 3.8%포인트 상승했다. 업계에서는 대형사 기준 자동차보험 손해율 82%를 손익분기점으로 본다.


올해 보험사들의 본업 회복을 위한 히든카드는 5세대 실손보험이 될 전망이다. 5세대 실손은 급여 외래 자기부담률을 건강보험 본인부담률과 연동하고 비급여를 중증·비중증으로 나눠 보장을 차등화하는 상품으로 올해 상반기께 출시된다. 과잉진료를 야기한 비급여 항목을 관리급여로 지정하는 방안도 함께 시행돼 보험사 입장에서 무분별한 비급여 진료에 따른 보험금 누수를 줄일 수 있다. 다만 기존 실손 계약자가 5세대로 갈아탈 유인이 얼마나 제공될지가 주요 변수가 될 전망이다.


보험연구원은 올해 보험산업 전체 보험료 성장률이 2.3%로 전년 대비 5.1% 포인트 줄어들 것으로 예상했다. 황인창 보험연구원 금융시장분석실장은 "2024년 보험사 건전성이 크게 악화한 이후 지난해와 올해는 수익성 저하가 현실화하는 시기"라며 "중장기적으로 건전성과 수익성 저하는 위험보장 역량과 미래대응 여력을 감소시켜 성장성 둔화를 가져올 것"이라고 내다봤다.


녹록지 않은 규제환경…기본자본 킥스·생산적 금융 등 부담

올해는 보험사 규제 환경도 한층 더 까다로워진다. 올해 도입해 유예기간을 거친 뒤 내년 1분기께 시행 예정인 '기본자본 지급여력비율(K-ICS·킥스)' 규제가 대표적이다. 기본자본 킥스는 보험사가 외부자본 확충 없이 자체 자본만으로 보험금을 지급할 수 있는지 가늠하는 지표다. 기존 킥스보다 더 엄격한 기준으로 보험사들은 앞으로는 후순위채권과 같은 보완자본이 아닌 유상증자나 기본자본 신종자본증권 등 기본자본 위주로 자본 확충에 나서야 한다.


올해 7월부터는 자산총액 5조원 이하 중소 보험사에도 책무구조도가 본격 적용된다. 책무구조도는 금융사가 임원별 내부통제 책임을 명확히 구분해 각 임원이 내부통제 의무를 적극 수행하도록 하는 제도다. 지난해 책무구조도를 우선 도입한 대형사들의 경우 내부통제 담당 임원을 선임하거나 내부통제위원회를 설치하는 등 인력 확충과 조직개편에 나섰다. 금융감독원은 지난해 11월 이들 보험사를 대상으로 책무구조도 운영실태를 점검해 소비자보호 관점에서 내부통제를 더 견고하게 운영해달라고 주문했다. 이에 올해 보험사의 책무구조도 도입·운영 기조도 소비자보호에 방점이 찍힐 전망이다.


정부의 생산적·포용금융 확대 기조도 보험사엔 부담으로 작용할 것으로 보인다. 정부는 최근 150조원 규모의 국민성장펀드 조성 계획을 밝혔다. 정부는 약 1150조원 규모의 자산을 운용하는 보험사들도 생산적 금융을 위해 제역할을 해주길 기대하고 있다. 이를 위해 정부는 올해 1분기부터 보험사의 펀드·인프라 투자 자본규제를 완화하고 투자여력 측정 정교화 지원 등 금융시스템 변화를 추진한다. 보험사들은 지난해 포용 금융을 위해 배드뱅크에 400억원을 출연하기로 했다. 저출산 지원을 위한 보험료 할인과 납입유예 정책을 선보이기도 했다. 올해에도 이런 방식의 투자와 상품을 준비해야 할 것으로 보인다. 노건엽 보험연구원 금융제도연구실장은 "보험사는 생산적 금융 참여를 통해 장기투자자로서의 역할 증대와 수익률 상승의 기회로 활용할 필요가 있다"며 "정책펀드 수익률에 기반한 연금보험 등 보험상품을 개발해 지속적으로 참여하는 방안을 고려할 수 있을 것"이라고 말했다.


[2026 경제·금융 전망 포커스]③위기의 보험산업…본업 꺾이는데 규제는 겹겹


해법은 신시장 개척…AI 통한 효율화도 필수

보험사들은 올해 신시장 개척에도 적극 뛰어들 전망이다. 보험가입 인구가 갈수록 줄어드는데 기대수명 증가에 따른 비용은 커지는 구조적 한계를 돌파하려면 새로운 수요를 창출해야 하기 때문이다.


생명보험사들은 초고령사회 진입을 맞아 본격 요양사업 확장에 나설 것으로 예상된다. 요양사업 자회사를 운영하는 보험사들은 최근 자본수혈에 나서며 본격적인 인프라 확충 경쟁을 예고했다. KB라이프는 지난해 6월 KB골든라이프케어에 500억원 규모의 유상증자를 진행했다. 하나생명은 같은 달 300억원을 투입해 요양 자회사 하나더넥스트라이프케어를 설립했다. 지난해 9월엔 신한라이프가 신한라이프케어에 250억원의 유상증자를 단행했고 삼성생명도 같은 달 삼성노블라이프에 310억원의 유상증자를 진행했다.


손해보험사들은 펫보험에서 치열한 고객 확보 경쟁을 벌일 전망이다. 반려동물을 키우는 인구가 1500만명을 넘어서는데 펫보험 가입률은 아직 2%에도 못 미친다. 손보사들은 그만큼 펫보험 분야에서 성장 가능성이 높다고 보고 다양한 특약을 개발하고 있다. 펫보험 시장에 가장 먼저 뛰어든 메리츠화재와 지난해에만 4건의 펫보험 관련 배타적 사용권을 획득한 DB손해보험 간 선두경쟁이 치열하다. 지난해 국내 최초로 펫보험 전문 보험사로 출범한 마이브라운도 최근 한국산업은행 등으로부터 170억원 규모를 투자받아 시장 공략에 속도를 내고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

보험사들은 비용효율화와 고객 맞춤형 서비스를 위해 비대면 서비스 강화와 AI 고도화에도 박차를 가할 전망이다. 갈수록 고도화하는 보험사기를 비롯해 개인·신용정보 해킹 등을 막기 위한 추가 투자와 대책 마련도 필수적이다. 미국 정책금리 방향이 여전히 인하 쪽에 맞춰진 상황에서 더 적극적인 자본 건전성 관리에 나서야 할 것으로 보인다. 서지용 상명대 경영학부 교수는 "올해 기준금리가 더 떨어지면 킥스에도 악영향"이라며 "M&A 등을 통한 사업 다각화와 보험 판매의 디지털 전환 등 보험업 효율화 작업이 요구되는 시점"이라고 말했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
2026 새해 바뀌는 것
  • 25.12.3110:21
    '산림재난대응단' 통합·운영…임업 스마트팜 신규 도입
    '산림재난대응단' 통합·운영…임업 스마트팜 신규 도입

    내년 산림재난대응단이 신설돼 운영된다. 기존에 분산됐던 기능을 하나의 창구로 통합해 대응력을 강화한다는 취지다. 또 임업 스마트팜 신규 도입 등으로 청년의 산촌 유입을 유도한다. 산림청은 이 같은 내용의 '새해 달라지는 산림정책'을 31일 발표했다. 달라지는 산림정책은 산림재난으로부터 국민의 생명과 재산을 지키고 산촌 인구 유입 촉진, 산주 소득 확대를 통해 지역소멸 위기 극복에 동참하는 데 초점이 맞춰진다. 먼

  • 25.12.3109:00
    4세 유아도 무상교육·보육비 지원 받는다
    4세 유아도 무상교육·보육비 지원 받는다

    내년부터는 유치원과 어린이집을 다니는 4세 유아도 무상교육 및 보육비 지원 대상이 된다. 아이돌봄 서비스 지원 대상은 중위소득 200%에서 250% 이하 가구로 늘어난다. 대학생과 대학원생은 가구 소득에 상관없이 모두 등록금 대출을 받을 수 있다. 기획재정부는 31일 교육·보육·가족 분야에서 이뤄지는 다양한 정책 변화를 담은 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 책자를 발간했다. 책자에 따르면 내년부터 유치원과 어린이집

  • 25.12.3109:00
    배당받으면 분리과세 혜택·두자녀 땐 400만원 카드공제
    배당받으면 분리과세 혜택·두자녀 땐 400만원 카드공제

    내년부터 고배당 상장법인의 배당소득에 대한 분리과세가 도입된다. 다자녀 가구에 대한 신용카드 공제 한도를 1인당 100만원 확대하고 보육수당 비과세도 늘린다. 웹툰 콘텐츠 제작 비용에 대한 소득세·법인세 10% 세액공제도 신설된다. 기획재정부는 31일 내년부터 고(高)배당 상장회사 투자자들의 배당소득에 대해 낮은 세율을 적용하는 배당소득 분리과세를 도입한다. 배당성향(당기순이익 대비 현금 배당액)이 40% 이상(배

  • 25.12.3109:00
    전기차 화재 사고당 최대 100억 보장…폭염·지진 경보 강화
    전기차 화재 사고당 최대 100억 보장…폭염·지진 경보 강화

    정부가 내년부터 환경·에너지·기상 분야 제도를 대폭 손질한다. 기후위기 대응과 탄소중립 이행을 가속하는 한편, 폭염·지진 등 복합재난에 대비한 국민 안전망을 강화한다. 기획재정부가 31일 발간한 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 자료집에 따르면 기후에너지환경부와 기상청을 중심으로 총 20여 개의 환경·에너지·기상 관련 제도가 새로 도입되거나 개편된다. 정부는 우선 내년부터 무공해차 보급 확대를 위한 금융지원

  • 25.12.3109:00
    국민연금 보험료율 9%→9.5%
    국민연금 보험료율 9%→9.5%

    내년부터 국민연금 보험료율이 9%에서 9.5%로 오른다. 생계와 의료, 주거, 교육 등 각종 급여의 산정 기준이 되는 중위소득이 4인 가족 기준 6.51%로 오른다. 이에 따른 월 최대 생계급여액은 207만8000원으로, 200만원을 넘기는 것은 이번이 처음이다. 기획재정부는 내년부터 변화하는 보건·복지·고용 정책들을 담은 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 책자를 31일 발간했다. 내년에는 국민연금법 개정안 시행에 따라 국민연금

기획
AI시대, 일자리가 바뀐다
  • 26.01.0208:53
    "김부장 아닌 김사장부터"…AI 특훈 나선 기업들
    "김부장 아닌 김사장부터"…AI 특훈 나선 기업들

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화하면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

  • 26.01.0207:00
    15년 경력 현장 정비사가 AI 인력으로…대한항공의 실험[AI시대, 일자리가 바뀐다]
    15년 경력 현장 정비사가 AI 인력으로…대한항공의 실험[AI시대, 일자리가 바뀐다]

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화되면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

  • 26.01.0207:00
    "쇳물 찌꺼기 긁던 손목 통증과 이별" AI와 동행하는 포스코 ‘김부장들’[AI시대, 일자리가 바뀐다]
    "쇳물 찌꺼기 긁던 손목 통증과 이별" AI와 동행하는 포스코 ‘김부장들’[AI시대, 일자리가 바뀐다]

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화하면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

  • 26.01.0207:00
    LG 스마트팩토리가 보여준 공존…"연결고리는 결국 사람"
    LG 스마트팩토리가 보여준 공존…"연결고리는 결국 사람"

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있다는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크 팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화하면서 완전 자동화가 가능해질 것

  • 26.01.0207:00
    "위험한 용접은 로봇이, 마지막 판단은 사람이"…'공존'의 한화오션 조선소[AI시대, 일자리가 바뀐다]
    "위험한 용접은 로봇이, 마지막 판단은 사람이"…'공존'의 한화오션 조선소[AI시대, 일자리가 바뀐다]

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화되면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

이슈
CES 2026
  • 26.01.0614:38
    사람보다 유연한 '아틀라스'… 현대차 휴머노이드 두뇌에 '제미나이' 심는다
    사람보다 유연한 '아틀라스'… 현대차 휴머노이드 두뇌에 '제미나이' 심는다

    현대자동차그룹이 '인공지능(AI) 로보틱스' 전략을 구현하기 위해 구글 딥마인드와 손잡았다. 앞서 정의선 현대차그룹 회장은 신년사에서 "AI는 충분히 승산 있는 게임"이라며 AI 역량 내재화를 강조했는데 이를 구체화하기 위한 본격 행보에 돌입한 것이다. 현대차그룹은 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)' 두뇌에 생성형 AI 모델 '제미나이'를 이식해 사람과 자연스럽게 상호작용하며 빠르게 추론·대응하도

  • 26.01.0613:46
    SK하이닉스, HBM4 16단 48GB 첫 공개…곽노정, 엔비디아와 회동(종합)
    SK하이닉스, HBM4 16단 48GB 첫 공개…곽노정, 엔비디아와 회동(종합)

    SK하이닉스는 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 16단 48GB 제품을 처음으로 공개했다. 이 제품은 앞서 나온 HBM4 12단 36GB의 후속 모델로 업계 최고 속도인 11.7Gbps를 구현했다. SK하이닉스는 "고객사 일정에 맞춰 개발이 순조롭게 진행되고 있다"고 설명했다. SK하이닉스는 올해 HBM 시장에서 주력으로 사용될 5세대 HBM(HBM3E) 12단 36GB

  • 26.01.0611:11
    현대차, E2E 밸류체인 도입…로봇 연 3만대 만든다(종합)
    현대차, E2E 밸류체인 도입…로봇 연 3만대 만든다(종합)

    현대자동차그룹이 구글 딥마인드와 '피지컬 인공지능(AI)' 분야 협력을 선언하면서 AI 로봇 개발에 가속도가 붙을 전망이다. 계열사별로 로봇 개발을 나눠 맡아 생태계를 조성하고 2028년까지 연 3만대 로봇을 생산할 수 있는 체계를 갖출 방침이다. 산업 현장에서는 인간과 로봇이 협력하는 모델을 구축한다. 로봇이 부품 분류나 조립 같은 정신적·신체적 피로도가 높은 작업을 맡는 대신 인간은 부가가치가 높은 역할을 수행하면

  • 26.01.0610:54
    현대차 휴머노이드에 '제미나이' 심다(종합)
    현대차 휴머노이드에 '제미나이' 심다(종합)

    현대자동차그룹이 '인공지능(AI) 로보틱스' 전략을 구현하기 위해 구글 딥마인드와 손잡았다. 앞서 정의선 현대차그룹 회장은 신년사에서 "AI는 충분히 승산 있는 게임"이라며 AI 역량 내재화를 강조했는데 이를 구체화하기 위한 본격 행보에 돌입한 것이다. 현대차그룹은 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)' 두뇌에 생성형 AI 모델 '제미나이'를 이식해 사람과 자연스럽게 상호작용하며 빠르게 추론·대응하도

  • 26.01.0610:51
    인텔리빅스, 똑똑한 'AI 눈'으로 글로벌 시장 공략 나서
    인텔리빅스, 똑똑한 'AI 눈'으로 글로벌 시장 공략 나서

    인텔리빅스가 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에 2년 연속 참가하며 글로벌 시장 공략에 나선다. 인텔리빅스는 특수 인공지능(AI) 카메라 '빅스올캠'으로 CES 2026 혁신상을 수상했다. AI 기반 시각언어모델(VLM) 이 탑재된 차세대 AI 카메라인 빅스올캠은 눈·비·안개 등 악천후 환경에서도 최대 200m 거리 객체를 정확히 인식한다. 단순 탐지를 넘어 AI가 상황을 이해·판단해

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

  • 25.12.2309:51
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 박원석 전 정의당 의원(12월 19일) 소종섭 : '통일교 금품 수수 의혹 수사'가 빠르게 진행됩니다. 한학자 총재의 전 비서실장도 조사했고, 전재수 전 장관도 소환 조사했습니다. 전체적인 수사 흐름, 또 향후의 전개 상황 어떻게 봅니까? 박원석 : 일단 공소시효 논란도 좀 의식하는 것 같고 일각에서

  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기