로저스 쿠팡 대표 "1조7000억 보상안, 전례 없는 규모"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30일 국회 쿠팡 연석 청문회

로저스 대표 "12월1일부터 한국 정부 지시 따라"

"자발적 보상안…한국·미국 법 위반 없어"

"정보 유출 책임수위, 국회·규제 당국에 맡길 것"

해롤드 로저스 쿠팡 임시 대표가 개인정보 유출 사태로 피해를 본 회원을 위해 내놓은 1조6850억원 규모 보상안에 대해 "전례가 없는 보상안"이라고 말했다.

로저스 대표는 30일 더불어민주당 주도로 열린 국회 6개 상임위원회의 쿠팡 청문회에 증인으로 출석해 김현정 더불어민주당 의원 질의에 이같이 답했다. 김 의원은 "어제 쿠팡에서 보상안을 내놨지만, 실제로는 피해 구제를 빙자해 비인기 서비스를 홍보하고 '탈팡'(쿠팡 탈퇴)을 막으려는 판촉 행사로 보인다"며 "더 실질적인 보상안을 내놓을 의사가 있느냐"고 물었다.

이에 로저스 대표는 "저희가 한국 정부를 무시한 건 아니다"라며 "12월1일부터 한국 정부의 지시를 따랐다"고 동문서답했다. 추가적인 보상안을 내놓을 계획이 있냐는 질문에는 "보상안은 약 1조7000억원에 달하는 것으로 전례가 없는 보상안"이라고 말해 사실상 계획이 없음을 시사했다.

헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 '쿠팡 연석 청문회'에 참석해 발언 하고 있다. 2025.12.30 강진형 기자

AD

쿠팡의 쿠폰 보상 지급이 법을 위반하는 행위라는 지적에는 '자발적인 보상안'이라고 답변했다. 김우영 더불어민주당 의원은 "쿠팡의 쿠폰 보상 지급은 한국 공정거래법 위반 사항이며, 현금 대신 쿠폰을 뿌려서 사건을 덮으려는 건 미국의 집단소송공정화법 위반"이라며 "한국과 미국의 법을 위반해놓고 보상안인 것처럼 과시하는 것 아니냐"고 비판했다.

이에 로저스 대표는 "미국법은 집단소송에 관한 것이고 저희는 자발적인 보상안에 관한 것"이라며 "지금까지 쿠팡의 자체 조사였다고 언급했는데 우리는 정부의 지시에 따라 조사했고 한 달 이상 협조했다"고 원론적인 답변을 되풀이했다.

미국에서 개인정보 보호를 위해 최근 '틱톡금지법'이 발효가 된 사례를 비춰봤을 때, 이번 국내에서의 3370만명 정보 유출에 대해 어떻게 책임져야 한다고 보느냐는 김영배 더불어민주당 의원 질의에는 "책임지는 것과 관련해 국회와 규제 당국에 그 답을 맡기고 싶다"며 "우리는 규제 당국의 규정을 따르고 있다"고 말했다.





AD

한편, 이날 청문회에서는 동시통역기 사용을 두고 실랑이가 벌어지기도 했다. 최민희 과학기술방송정보통신위원회 위원장은 "지난번 통역 때 로저스 대표가 대동한 통역사가 가장 핵심적인 내용을 윤색해서 통역해 동시통역기를 준비했다"며 이를 착용하라고 요청했다. 그러나 로저스 대표는 "제 통역사의 대동을 허락받았다"며 거부했다. 노종면 더불어민주당 의원은 "대한민국 국회를 존중하고 법체계를 존중하면 동시통역기를 착용하라"고 말했지만 로저스 대표는 "정상적이지 않다"며 "이의제기를 하고 싶다"고 답했다. 최 위원장은 "이의제기를 받아들이지 않겠다"며 거부했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>