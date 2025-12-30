슬라이스 "디지털 명함, 개인 네트워킹 넘어 비즈니스 인프라로 확장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디지털 명함 서비스 슬라이스(SLICE)

기업 운영 변화 담은 ‘리포트 2025’ 공개

개인 중심의 네트워킹 도구로 인식되던 디지털 명함이 기업의 운영 효율, 브랜드 관리, 글로벌 커뮤니케이션을 아우르는 비즈니스 인프라로 확장되고 있다.

30일 디지털 명함 서비스 슬라이스(SLICE)를 운영하는 크리에이터노믹은 '슬라이스 리포트 2025'를 발간하며 이같이 밝혔다.

이번 리포트에 따르면, 기업들이 디지털 명함을 도입하는 목적은 크게 세 가지로 나타났다. 첫째는 언어 장벽 없는 글로벌 네트워킹이다. 슬라이스 도입 기업 중 80%가 다국어 명함을 활용하고 있으며, 명함 공유 시 상대방의 스마트폰 설정 언어에 맞춘 자동 번역 기능을 통해 해외 파트너 및 고객과의 커뮤니케이션 속도가 크게 개선된 것으로 나타났다.

둘째는 조직 변화가 일감이 되지 않는 구조다. 종이 명함 체계에선 인사 이동이나 직함 변경 시 대규모 재제작과 폐기가 불가피했지만, 디지털 명함 도입 이후 정보 변경이 평균 10분 내 즉시 반영됐다. 관리자 중복 작업도 85% 감소한 것으로 나타났다.

셋째는 기업 브랜드가 반복 노출되는 브랜딩 채널로서의 역할이다. 기업들은 명함을 단순한 연락 수단이 아닌, 기업 소개, 서비스 설명, 사회관계망서비스(SNS), 보도자료, 영상 콘텐츠까지 연결되는 지속적인 브랜드 접점으로 활용하고 있다.

디지털 명함은 외부 접점이 많고 정보 변경이 잦은 조직부터 도입됐다. ▲영업팀 ▲디지털 혁신(DX) 조직 ▲글로벌 사업부 등이 대표적이다. 기업 평균 도입 규모는 약 250명 수준으로 부서 단위 전체 도입 또는 전사 도입 사례가 중심을 이뤘다.

특히 명함 제작·수정·배포 전 과정을 단일 시스템으로 통합하면서, 명함 제작 리드타임 평균 5일 단축, 종이 명함 폐기량 70~90% 절감, 1인당 연간 종이 명함 발주 횟수 0회 등 운영·비용 측면에서 구조적인 개선 효과가 확인됐다. 또한 디지털 명함은 중앙 관리·즉시 반영·재제작 개념 제거를 통해 명함을 소모품이 아닌 운영 가능한 디지털 자산으로 전환한다는 게 슬라이스의 분석이다.

올해 슬라이스를 도입한 롯데렌탈 관계자는 "영업 실무진의 약 40~50%가 실제 업무 현장에서 디지털 명함을 활용하고 있다"며 "현장의 디지털 전환이 쉽지 않은 상황에서도, 디지털 명함이라는 비교적 진입 장벽이 낮은 영역부터 도입한 것이 성공적인 안착으로 이어졌다"고 밝혔다.





이수민 크리에이터노믹 대표는 "디지털 명함은 기업의 운영 효율과 브랜드 일관성, 글로벌 대응력을 동시에 높이는 인프라"라며 "슬라이스는 앞으로도 기업 곁에서 디지털 전환을 실질적으로 돕는 비즈니스 서포터로 함께할 것"이라고 말했다. 리포트 전문은 슬라이스 홈페이지 및 블로그에서 확인할 수 있다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

