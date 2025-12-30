기보, 기업銀과 '원스탑플러스보증' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비대면 플랫폼 통해

보증 신청부터 대출 실행까지 원스톱

기술보증기금은 IBK기업은행과 함께 비대면 전용 보증상품인 '원스탑플러스보증'을 출시했다고 30일 밝혔다.

원스탑플러스보증은 은행의 모바일·인터넷뱅킹 등 비대면 채널을 통해 보증 신청부터 자료 제출, 보증 약정, 대출 실행까지 전 과정을 원스톱으로 처리할 수 있도록 설계된 디지털 금융 플랫폼 전용 협약보증 상품이다.

부산광역시 남구 기술보증기금 본점

AD

기보는 기업은행의 특별출연금 50억원을 재원으로 1000억원 규모의 협약보증을 지원한다. 기업당 최대 1억원 운전자금을 한도로 ▲보증비율 상향(85%→100%, 3년간) ▲고정보증료(0.7%, 3년간) 등의 혜택을 제공한다. 기업은행은 대출금리를 우대 지원한다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술 사업자 중 기업은행의 비대면 채널을 통해 보증을 신청한 신규 거래 기업이다. 이번 상품 출시를 통해 양 기관은 중소기업의 디지털 기반 금융 접근성과 업무 효율성을 높이고, 비대면 중심의 금융지원 서비스를 확대해 나갈 방침이다.





AD

김종호 기보 이사장은 "이번 보증상품 출시는 중소·벤처기업이 시간과 거리의 제약 없이 원스톱으로 기술보증을 이용할 수 있는 환경을 마련해 금융 접근성을 높였다는 점에서 의미가 크다"며 "기보는 앞으로도 금융기관과의 협업을 확대해 디지털 금융 혁신을 선도하고, 중소벤처기업의 안정적 성장을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>